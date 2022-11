LOSC Mercato : Paulo Fonseca se confie sur le projet de Lille

Publié par ALEXIS le 23 novembre 2022 à 03:11

Nouvel entraineur du LOSC, Paulo Fonseca s’est confié sur son adaptation à Lille et en Ligue 1. Il a aussi évoqué le projet lillois, sur Sky Sports.

Libre après son départ de l'AS Rome à l’été 2021, Paulo Fonseca a pris la place de Jocelyn Gourvennec au LOSC, en juillet 2022. Il a signé un contrat de deux ans, jusqu’en juin 2024. Presque à mi-parcours de sa première saison à Lille, l’entraineur portugais a fait le point sur intégration et ses premiers pas en Ligue 1. Il se dit heureux à la tête de l’encadrement technique du club nordiste et satisfait de ses résultats. « Je suis très heureux d'être ici, dans un club que j'aime beaucoup. L'atmosphère, les gens, les conditions de travail. Je suis positivement surpris par le championnat que nous faisons. C'est un championnat différent, mais que j'aime beaucoup […]. Je suis très satisfait d'être en France », a confié le nouveau coach du LOSC.

LOSC : Fonseca « excité et très motivé » pour le nouveau projet de Lillois

Champions de France en 2021, les Lillois ont fini à la décevante 10e place du championnat la saison dernière (2021-2022). Lors de l’exercice actuel, l’équipe de Paulo Fonseca a démarré timidement la Ligue 1 alors qu’elle ne joue pas de compétition européenne. Mais avant la trêve de la Coupe du monde, elle est remontée au classement jusqu’à la 7e place, à 5 points du podium. Selon le patron du banc de touche du LOSC, il y a bien une explication au rang actuel des Dogues. « Nous sommes dans une période de transformation, c'est un nouveau projet et ce n'est plus l'équipe qui a gagné le championnat il y a deux ans. Nous avons perdu des joueurs importants, nous sommes jeunes […], nous commençons un nouveau cycle. »

Pour finir, Paulo Fonseca (49 ans) a assuré qu’il est « excité et très motivé pour ce nouveau projet ». « Je voulais un projet où je pourrais commencer à donner une idée du jeu et, dès qu'ils m'ont appelé, j'ai senti que c'était celui qui avait été choisi pour moi parce qu'ils voulaient construire une nouvelle équipe et une nouvelle idée de jeu. Je voulais un projet comme celui-là », a-t-il souligné.