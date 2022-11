PSG Mercato : L'arrivée d'un génie se précise en attaque !

Publié par Thomas G. le 23 novembre 2022 à 15:09

Bien décidé à se renforcer en janvier, le PSG pourrait s'attacher les services d'un grand talent du championnat espagnol.

Le Paris Saint-Germain peut compter sur la qualité de son trio offensif composé de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Cette saison, les trois attaquants ont marqué la majorité des buts. En l’absence de l’un des trois génies, la machine PSG tourne moins bien et l'écart avec les remplaçants est trop important. Les dirigeants parisiens souhaiteraient renforcer l’homogénéité de l’effectif en recrutant un grand attaquant. Le Paris Saint-Germain est intéressé par Gabriel Martinelli et Joao Félix pour le mercato hivernal. Le dossier de l’international brésilien s’annonce compliqué, puisque Arsenal souhaite le prolonger avant la fin de saison.

La situation est tout autre pour le génie portugais qui est en instance de départ à l’Atlético Madrid. Joao Félix veut quitter les Colchoneros pour relancer sa carrière et le PSG pourrait avoir un coup de pouce dans ce dossier. Les Rojiblancos n’ont pas encore reçu d’offres pour Joao Félix et une nouvelle option pourrait être envisagée. Selon les informations du journal espagnol AS, l’Atlético Madrid pourrait être ouvert à un prêt avec option d’achat de l’attaquant portugais. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui pourrait profiter de cette opportunité pour enrôler l’ancien prodige de Benfica après la Coupe du monde. Joao Félix pourrait retrouver à Paris plusieurs de ses compatriotes de la sélection portugaise et disputer la Ligue des Champions avec le PSG.

Cette saison, Lionel Messi est l’un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain et le septuple Ballon d’Or a déjà inscrit 11 buts et délivré 14 passes décisives. Le PSG souhaiterait prolonger le contrat de l’international argentin jusqu’en juin 2025. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain se prépare à un départ de Lionel Messi en multipliant les pistes. En plus de Joao Félix, le club de la capitale est intéressé par l'espoir brésilien Gabriel Martinelli et international anglais Marcus Rashford.