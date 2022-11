PSG Mercato : Le Paris SG scrute un crack brésilien au Qatar

Publié par Thomas G. le 23 novembre 2022 à 11:09

Conscient de la nécessité de recruter un nouveau renfort offensif, le PSG va analyser les performances d'un prodige brésilien durant la Coupe du Monde.

La première partie de saison du PSG a été quasi parfaite, il est actuellement leader en championnat. Il est également qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions et affrontera le Bayern Munich. Un gros défi en perspective pour le Paris SG qui souhaiterait se renforcer lors du mercato hivernal. Le recrutement d’un défenseur central reste la priorité, mais les dirigeants du PSG pourraient tenter un coup en attaque. Le dossier Joao Félix est toujours d’actualité et les Parisiens suivent d’autres pistes en parallèle. C’est notamment le cas de l’international brésilien Gabriel Martinelli. L’ailier d’Arsenal impressionne cette saison avec les Gunners et ses performances lui ont ouvert les portes de la Seleçao. À 21 ans, le jeune prodige brésilien va disputer sa première Coupe du Monde et tenter de remporter un 6e sacre mondial.

Selon les informations du média espagnol TodoFichajes, le PSG aurait envoyé des scouts pour analyser les performances de Gabriel Martinelli lors de la Coupe du Monde. Les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent avoir un maximum d’informations sur le potentiel du joueur avant d’agir. Le PSG pourrait ainsi passer à l’action après le Mondial en transmettant une première offre à Arsenal. Gabriel Martinelli est sous contrat jusqu’en 2024 avec les Gunners et les négociations pour une prolongation de contrat viennent de débuter. Une offensive du PSG pourrait faire capoter les discussions entre le prodige brésilien et Arsenal.

PSG Mercato : Le Paris SG veut se renforcer avant le Bayern

Le PSG devrait être un acteur majeur du mercato hivernal, étant toujours à la recherche d’un défenseur central. Les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent se renforcer avant la double confrontation face au Bayern pour pouvoir éliminer les Bavarois. Le club de la capitale pourrait également faire un gros coup en attaque pour préparer un éventuel départ de Lionel Messi. Le Paris SG a la possibilité d’améliorer l’effectif de Christophe Galtier pour faire face à l’accumulation de matchs après la Coupe du Monde.