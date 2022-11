FC Barcelone Mercato : Une légende en défense sur le départ au Barça

Publié par Thomas G. le 24 novembre 2022 à 11:21

Quelques semaines après le départ de Gerard Piqué, le FC Barcelone pourrait perdre une nouvelle légende lors du mercato hivernal.

Le FC Barcelone souhaite se renforcer durant le mercato hivernal pour atteindre les objectifs fixés pour la saison. Les Blaugranas veulent remporter la Liga et la Ligue Europa pour sauver leur saison après leur élimination de la Ligue des Champions. Le mercato hivernal du Barça va dépendre des éventuelles ventes de joueurs.

Les dirigeants catalans doivent vendre et réduire leur masse salariale avant de pouvoir acheter. L’international espagnol Jordi Alba pourrait donc être sacrifié par ses dirigeants pour améliorer la situation économique du club. Le défenseur de 33 ans possède l’un des plus gros salaires du club et son temps de jeu s’est réduit depuis l’émergence d’Alejandro Balde et l’arrivée de Marcos Alonso. Après le départ à la retraite de Gerard Piqué, la vente de Jordi Alba permettrait au FC Barcelone de faire de nouvelles économies. Dans le même temps, un transfert du champion d’Europe espagnol devrait offrir plus de responsabilités au jeune prodige Alejandro Balde.

FC Barcelone Mercato : L’Atlético Madrid cible Jordi Alba

À l’heure actuelle, Jordi Alba, souhaite aller au bout de son contrat avec le Barça, qui expire en juin 2024. Mais l’international espagnol pourrait néanmoins changer son fusil d’épaule si ses dirigeants le poussent vers la sortie. Selon les informations du média espagnol El Nacional, l’Atlético Madrid souhaiterait s’attacher les services de Jordi Alba.

Les Colchoneros veulent réaliser un nouveau gros coup au Barça après les transferts d’Antoine Griezmann et de Luis Suarez. L’arrivée de l’attaquant uruguayen avait permis au Rojiblancos de décrocher le titre de champion d’Espagne en 2021. L'Atlético est en difficulté en championnat cette saison et Diego Simeone voit Jordi Alba comme une solution. L'international espagnol pourrait être ouvert à l’idée de rejoindre l’Atlético Madrid pour garder sa place en sélection jusqu’à l'Euro 2024. Les Madrilènes pourraient passer à l’action après la Coupe du monde pour recruter le latéral gauche de 33 ans cet hiver.