OL Mercato : Tottenham s'intéresse à une pépite de Lyon

Publié par ALEXIS le 23 novembre 2022 à 22:09

Impressionnant sur le plan individuel avec l’ OL depuis la saison dernière, Malo Gusto serait aussi dans le viseur d’un club de Premier League.

Grâce à sa régularité et ses prestations satisfaisantes avec l’ OL et aussi avec l’Équipe de France Espoirs, Malo Gusto a tapé dans l’oeil de grosses pointures en Europe. Son nom est coché par le Real Madrid et le Bayern Munich. Selon les informations de Foot Mercato, le club espagnol et son homologue allemand suivent de près les performances du défenseur de l’Olympique Lyonnais. Ces deux grosses écuries se seraient positionnées pour un transfert cet hiver. Quant à l’ OL, il se frotte déjà les mains à l’idée de réaliser une grosse vente avec le joueur issu de son centre de formation. La valeur marchande de Malo Gusto est estimée à 15 M€ et son contrat est valide jusqu’au 30 juin 2024.

OL Mercato : Tottenham refroidi par le Real Madrid et le Bayern pour Malo Gusto

Outre le Real Madrid et le Bayern Munich, Tottenham est aussi séduit par le profil du N°27 de l’ OL. Comme le révèle la presse britannique, citée par le média spécialisé Olympique et Lyonnais, les Spurs étaient sur les rangs pour le joueur de 19 ans. Il était visé pour prendre la place d'Emerson Royal, dont les prestations sont loin des attentes d’Antonio Conte. Mais le club londonien se serait finalement retiré du dossier Malo Gusto, face à la forte concurrence des Merengues et du club bavarois, à en croire la source. Notons par ailleurs qu'une autre pépite formée à Lyon impressionne aussi de grands clubs. Il s'agit de Castello Lukeba, coéquipier de Malo Gusto chez les Bleuets. La cote du défenseur central de 20 ans a grimpé de 3 € en octobre 2021 à 20 M€ présentement. De quoi réjouir la direction de l' OL, qui pourrait réaliser un gros bénéfice sur son investissement.