Coupe du monde : Tombeur des Bleus à l'Euro, la Suisse s'impose

Publié par Enzo Vidy le 24 novembre 2022 à 15:21

Alors qu'elle faisait son entrée en lice ce jeudi dans la Coupe du monde, la Suisse s'est difficilement imposée 1-0 face au Cameroun.

Après avoir atteint les quarts de finale lors du dernier Euro en éliminant l'Equipe de France en 8es, la Suisse était de retour ce jeudi dans la Coupe du monde. Opposée au Cameroun de Karl Toko-Ekambi, la "Nati" a d'abord souffert de la grosse intensité des Camerounais en première période. Yann Sommer a notamment permis à sa nation de rentrer avec un score nul et vierge grâce à un duel remporté face à l'attaquant du Bayern, Eric Choupo-Moting. Finalement, c'est en seconde période que la Suisse va faire la différence.

En effet, dès le retour des vestiaires, l'attaquant de l'AS Monaco, Breel Embolo, est à la réception d'un bon centre de Xherdan Shaqiri pour venir crucifier le gardien camerounais. Derrière, le Cameroun ne parviendra pas à se montrer vraiment dangereux, et la "Nati" va tranquillement tenir son avantage pour s'imposer 1-0 et prendre la tête du groupe G en attendant le match entre le Brésil et la Serbie ce soir à 20h.

Coupe du monde : Le plus dur reste à venir pour la Suisse

Si ce succès face au Cameroun est très important, tout reste à faire pour les Suisses. Dans quatre jours, les partenaires de Yann Sommer se frotteront à la Seleçao de Neymar, avant de finir par une confrontation contre la Serbie le 2 décembre prochain. Pour espérer sortir de cette poule plus que corsée, la "Nati" devra considérablement élever son niveau de jeu lors des deux prochains matches. La gestion des temps faibles sera un élément déterminant pour l'équipe de Murat Yakin, car contrairement aux Camerounais aujourd'hui, les Brésiliens ne laisseront pas passer autant d'occasion sans marquer le moindre but.

En attendant, la Suisse a réussi son entrée dans la compétition, et elle devrait être dans la course jusqu'au dernier match pour la qualification en 8es de finale de la Coupe du monde grâce à son succès 1-0 cet après-midi.