Vente PSG : Une date fixée pour le rachat partiel du Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 24 novembre 2022 à 19:07

Comme l’a confirmé Nasser Al-Khelaïfi, QSI pourrait prochainement céder une partie du capital du PSG. Une date serait même déjà fixée pour cette opération.

Sur la chaîne Talk Sport, Nasser Al-Khelaïfi a très clairement ouvert la porte à l’entrée d’un nouvel investisseur dans le capital du Paris Saint-Germain, notamment un actionnaire minoritaire. « Si on a eu une offre de 4 milliards d’euros ? On a même une offre de plus de 4 milliards d’euros, mais nous ne vendrons pas le club… Mais pourquoi pas un petit pourcentage ! Nous réfléchissons par ailleurs à différentes offres… », avait expliqué le président du club de la capitale.

Ce jeudi, le journal L’Équipe confirme que Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du PSG depuis octobre 2011 penserait effectivement à la cession de 10 à 15% des parts de la formation francilienne dans les mois. La date de cette cession serait d’ores et déjà définie par les hauts dignitaires qatariens du Paris SG.

Vente PSG : Un nouvel investisseur au Paris SG en septembre 2023 ?

Contrairement aux nombreuses rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois, voire des années, le Qatar ne compte pas se désengager totalement du Paris Saint-Germain. Bien au contraire. Après la Coupe du Monde 2022, « QSI et le Paris SG constitueront les deux axes majeurs de la politique de diplomatie par le sport du Qatar », assure L’Équipe. Cependant, la cession de 10 à 15% des parts du club de la capitale par l’Émir du Qatar pourrait intervenir au 1er semestre 2023.

« Il y a peu, le propriétaire du champion de France a fait passer à ses interlocuteurs des informations sur l’état financier du club comme, ce que l’on appelle dans le jargon la « due diligence », qui correspond aux vérifications nécessaires. En fonction de la rapidité des échanges, il se dit que le deal pourrait intervenir au premier semestre 2023 », indique le quotidien sportif.

La vente partielle du PSG se confirme donc de plus en plus.