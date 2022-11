Equipe de France : Coupe du Monde, Lloris s'enflamme pour Rabiot

Publié par Jules le 25 novembre 2022 à 16:55

Alors que l'Equipe de France affronte le Danemark pour son prochain match de Coupe du monde, Adrien Rabiot s'attire les louanges de ses coéquipiers.

Tandis que l'Equipe de France était menée au score dès l'entame de son premier match face à l'Australie, c'est Adrien Rabiot qui a permis aux Bleus de revenir dans le match d'une tête rageuse, symbole d'un joueur souvent critiqué mais qui a toujours tout fait pour s'imposer dans l'effectif de Didier Deschamps. Par la suite, c'est lui qui fait la passe décisive à Olivier Giroud pour permettre à la France de prendre l'avantage. Avec les absences de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, le joueur de la Juventus est devenu le cadre du milieu de terrain français dans cette Coupe du monde au Qatar.

Pour Hugo Lloris, capitaine de l'Equipe de France durant cette Coupe du monde, l'absence des deux milieux de terrain français va permettre à d'autres joueurs de prendre leurs responsabilités. "On a beaucoup souligné l'absence de Kanté, de Pogba, qui sont des éléments moteurs au sein de l'équipe de France, concède le portier des Bleus. On a oublié qu'il y avait des joueurs qui pouvaient être amenés à prendre plus de responsabilités. [...] Adrien (Rabiot) a ce profil."

Equipe de France : Hugo Lloris se montre très élogieux envers Adrien Rabiot

Pour le gardien de l'Equipe de France, Adrien Rabiot a clairement sa place dans le onze de Didier Deschamps lors de cette Coupe du monde."(Adrien Rabiot) est prêt, il l'a démontré face à l'Australie, assure Hugo Lloris. Il a marqué ce but et il a fait cette passe décisive. Cela montre son implication et son impact. On connaît également son talent et cette faculté à beaucoup travailler. Il fait beaucoup de courses, il est élégant, toujours disponible. Il peut aider notre équipe à aller loin." Espérons pour Adrien Rabiot et l'Equipe de France que le milieu de terrain de la Juventus enchaînera les bonnes performances avec les Bleus dans cette Coupe du monde et prendra, pourquoi pas, un rôle plus important avec les Bleus dans les prochaines années.

Où regarder France-Danemark en streaming ?

Ce samedi, l'Equipe de France affronte le Danemark pour le second match des Bleus. Le coup d'envoi sera donné à 17h et le match sera diffusé sur TF1 et Bein Sport 1.