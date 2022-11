OL : Blanc s'attaque à un gros souci de l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 26 novembre 2022 à 14:48

L’ OL reprend les entrainements. Blanc a entamé une nouvelle préparation spéciale pour permettre à son équipe d’être prête physique, lors de la reprise.

L’ OL a montré un gros déficit physique pendant la première phase du championnat, alors que le club rhodanien ne joue pas de coupe d’Europe. Les joueurs de l’Olympique Lyonnais n’ont pas été à la hauteur physiquement face à leurs adversaires dans la course pour les places européennes. Pour corriger cela, Laurent Blanc a concocté un programme de préparation, démarré vendredi, avec 5 matchs amicaux au programme, en décembre. Le premier est prévu dès le jeudi 1er décembre (19h30), face au club belge OH Louvain. L’ OL affrontera Arsenal ensuite, le 8 décembre (18h), puis Liverpool, le dimanche 11 décembre (15h), et le Sochaux FC, le samedi 17 décembre à (17h). Le dernier match amical de préparation est prévu le jeudi 22 décembre, mais contre un adversaire qui reste à déterminer.

OL : Blanc va soigner le déficit physique de son équipe pendant la trêve

Un préparateur physique, interrogé par Olympique et Lyonnais, assure que l’ OL se doit impérativement faire une bonne préparation physique pendant la trêve du mondial 2022. Cela permettrait à l’équipe de Laurent Blanc de rattraper le retard accumulé sur plusieurs aspects. « Pour une formation comme l’Olympique Lyonnais qui ne joue pas de coupe d’Europe, elle (la préparation, ndlr) peut être intéressante et importante […] . Lyon peut aborder cette période comme une préparation estivale », a expliqué Xavier Frezza, préparateur physique dans le Rhône.

Selon le technicien rhodanien, le gros défi du nouvel entraineur des Gones, c’est de corriger le souci athlétique de ses joueurs, pour ensuite mettre en place sa philosophie de jeu. « Physiquement, c’était très léger avec l’ancien coach. Je pense qu’ils peuvent largement combler leur retard. Ils ont eu 10 à 15 jours pour souffler et en deux-trois semaines en chargeant un peu, ils peuvent retrouver un rythme intéressant. Maintenant, je pense que Blanc a vraiment en tête de resserrer la vis en remettant des bases solides », a-t-il analysé, pour le média spécialisé. Pour rappel, Lyon est 8e de Ligue 1 après 15 journées de championnat. L'équipe de Blanc affrontera le Stade Brestois, à Brest, à la reprise le 28 décembre.