PSG Mercato : Luis Campos arrache un magnifique accord en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2022 à 10:15

Alors que la Coupe du Monde 2022 bat son plein, Luis Campos s’occupe de régler certaines affaires urgentes au PSG. Un épineux dossier serait ainsi bouclé.

Pour le prochain mercato hivernal, l’objectif prioritaire de Luis Campos sera de vendre pour alléger au maximum la masse salariale du Paris Saint-Germain. Dans cette optique, les dirigeants parisiens espèrent boucler les départs définitifs de certains joueurs prêtés lors du dernier marché des transferts de l’été. Et Mauro Icardi pourrait bien être le premier sur la liste. Envoyé à Galatasaray sans aucune option d’achat, l’attaquant de 29 ans est parvenu à se mettre en évidence sous les couleurs du club turc, avec notamment 4 buts et 3 passes décisives en 6 matches toutes compétitions confondues. Des performances qui ont poussé le président du club d’Istanbul à envisager un transfert définitif de Mauro Icardi.

« Galatasaray a fait du prêt d'Icardi un véritable succès. Le PSG paie une très grande partie de son salaire (...) Il s'est également adapté très rapidement à l'équipe (...) Il est un footballeur accompli. En fonction des conditions économiques de Galatasaray ce jour-là et de la demande en face, Galatasaray effectuera le transfert s'il y a harmonie entre les deux », expliquait récemment Dursun Özbek, le président du Cimbom, lors du forum économique du football mondial. Aux dernières nouvelles, l’affaire serait réglée pour l’avenir de l’international argentin.

Mercato PSG : Mauro Icardi à Galatasaray jusqu’en 2024 ?

Les dirigeants de Galatasaray seraient parvenus à convaincre leurs homologues du Paris Saint-Germain dans le dossier Mauro Icardi. En effet, selon les informations divulguées ces dernières heures par le média local Fotomac, le club turc se serait mis d’accord avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour conserver l’ancien capitaine de l’Inter Milan pour une saison supplémentaire. Lié au Paris SG jusqu’en juin 2024, Icardi ne devrait donc plus rejouer sous le maillot des Rouge et Bleu. Toutefois, la source turque ne donne aucune précision sur les termes de cet accord entre le PSG et l’actuel 2e de la Super Lig.

Affaire à suivre donc…