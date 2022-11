Équipe de France : Que vaut le milieu de terrain sans Kanté et Pogba ?

Publié par Dylan le 13 novembre 2022 à 14:16

Forfaits pour la Coupe du Monde, N'Golo Kanté et Paul Pogba ont laissé un milieu de terrain inexpérimenté en Équipe de France qui laisse planer le doute.

Le doute est permis. Sans ses habituels cadres au milieu de terrain Paul Pogba et N'Golo Kanté, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a dû revisiter sa liste pour la Coupe du Monde. Si ses choix au poste se sont basés principalement sur l'aspect sportif, ils ne s'avèrent pas partagés par tout le monde. Des spécialistes mais aussi de nombreux supporters ont montré leur surprise et leur agacement sur Twitter à la suite de l'annonce de la liste.

Pour rappel, le milieu de terrain de l'Équipe de France est pour le moment composé des éléments suivants : Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi (OM), Youssouf Fofana (AS Monaco), Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga (Real Madrid) et Adrien Rabiot (Juventus Turin). Performants pour la plupart en club ces dernières semaines, ces joueurs ne font pourtant pas l'unanimité en raison de leur faible expérience en Équipe de France.

N'Golo Kanté et Paul Pogba comptent plus de sélections que le milieu de l'Equipe de France

Une statistique folle est venue renforcer cet argument : N'Golo Kanté et Paul Pogba comptent à deux 144 capes, contre 60 pour l'ensemble des milieux de terrain retenus par Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde. Pire, Pogba a même plus d'expérience à lui seul que l'entrejeu tricolore avec ses 91 sélections (11 buts). Dans ce cas, sur qui peut-on compter au milieu ? C'est Adrien Rabiot qui pourrait faire office de leader au poste, avec 29 sélections en Équipe de France.

De leur côté, Mattéo Guendouzi (6), Youssouf Fofana (2), Jordan Veretout (1) et Eduardo Camavinga (4) ont tous moins de 10 capes à leur actif. Une statistique qui pourrait également renforcer l'inquiétude autour du milieu de terrain des Bleus. C'est surtout l'inconnu qui suscite le doute, car ces joueurs vont découvrir ensemble la Coupe du Monde. Mais malgré le manque d'expérience dans l'entrejeu, Didier Deschamps a constitué une équipe plus âgée qu'en 2018, année du dernier sacre de la France : 26 ans et 18 jours, soit un an de plus (25 ans et 17 jours) selon L'Equipe. Reste à savoir comment l'effectif sera utilisé par le sélectionneur des Bleus.