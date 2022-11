OM Mercato : 20M€, Longoria tient une incroyable opportunité en or

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2022 à 18:12

À la recherche d’un attaquant supplémentaire pour cet hiver, Pablo Longoria, président de l’ OM, pourrait avoir une opportunité en or à l’Inter Milan.

Avec la blessure du milieu offensif marocain Amine Harit, qui va manquer le reste de la saison, l’Olympique de Marseille va devoir recruter cet hiver pour renforcer son attaque. En conférence de presse de mi-saison, Pablo Longoria a lui-même confirmé l’importance de renforcer offensivement l’effectif de son entraîneur Igor Tudor. « Oui, c’est nécessaire de prendre un joueur offensif, spécialement dans la deuxième ligne. C’est notre priorité », a déclaré le président de l’OM. Et cela tombe bien puisqu’un grand attaquant pourrait être disponible du côté de l’Inter Milan lors du prochain marché des transferts de janvier.

Mercato OM : Joaquin Correa avec Alexis Sanchez à Marseille ?

Désireux de s’offrir les services d’un deuxième attaquant pour la seconde partie de saison, l’OM pourrait avoir une ouverture pour Joaquin Correa cet hiver. Arrivé en juillet dernier en provenance de la Lazio Rome contre un chèque de 23,60 millions d’euros, l’attaquant de 28 ans ne parvient pas à s’imposer chez les Nerazzuri, la faute à une rude concurrence à son poste. Une aubaine pour Pablo Longoria et la formation phocéenne selon un agent italien contacté par le quotidien régional Le Phocéen.

« Il pourrait y avoir bientôt une opportunité sur Joaquin Correa, l’attaquant argentin de l’Inter Milan. On sait que Lukaku va revenir et que Lautaro Martinez et Edin Dzeko sont devant dans la hiérarchie. C’est un grand gabarit très intéressant. Il est rapide, sait tout faire avec le ballon, et il pourrait faire un bon duo avec Sanchez. Aujourd’hui, il est le quatrième attaquant à l’Inter, et il y a peut-être un prêt à tenter », a-t-il déclaré.

Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en juin 2025, l’international argentin pourrait donc se laisser tenter par un prêt pour les six restants de la saison. Pablo Longoria, spécialiste de ce genre d’opération, est donc prévenu.