OM Mercato : Marseille fixe une condition pour Luis Suarez

Publié par Timothée Jean le 28 novembre 2022 à 12:50

Peu utilisé à l’ OM, Luis Suarez se rapproche d’un retour en Espagne. La direction marseillaise est prête à se débarrasser de lui à une condition.

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, aura plusieurs dossiers à gérer lors de la prochaine fenêtre des transferts. Le dirigeant marseillais devra notamment trouver un remplaçant à Amine Harit. Gravement blessé au genou lors de la victoire face à l’AS Monaco (2-3), le milieu offensif marocain devrait manquer plusieurs mois de compétition. Sa longue absence contraint les dirigeants à recruter son remplaçant, comme Pablo Longoria l’a récemment confirmé. Mais avant d’attirer de nouveaux renforts cet hiver, l’Olympique de Marseille devra dégraisser son effectif.

OM Mercato : Marseille fixe un prix pour Luis Suarez

De nombreux joueurs sont déjà candidats au départ, à commencer par Gerson. Arrivé lors du dernier mercato hivernal à l’Olympique de Marseille, Luis Suarez figure lui aussi sur la liste des potentiels partants. Utilisé en début de saison, au moins dans un rôle de remplaçant, l’attaquant colombien avait profité de ses deux premiers mois pour inscrire 3 buts sous le maillot marseillais, dont un doublé contre Reims (4-1) lors de la première journée. Des débuts encourageants qui ont laissé place au doute sur son apport offensif.

En manque de confiance, Luis Suarez a fini par perdre la confiance de son entraîneur Igor Tudor. Le joueur de 24 ans n'a pas disputé la moindre minute de jeu lors des cinq dernières rencontres des Phocéens. Absent des plans du coach croate, l’ancien joueur de Grenade pourrait faire donc faire ses valises dès cet hiver. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Cadix, Real Valladolid et Elche s’activeraient en coulisse pour le recruter. Et de son côté, la direction de l’ OM ne ferme pas vraiment la porte à un départ de son attaquant.

Dans son article du jour, Estadio Deportivo explique que Luis Suarez ne sera pas forcément très cher, puisque l’Olympique de Marseille souhaiterait récupérer les 10 millions d’euros investis sur le transfert de son joueur. Ce prix semble plus ou moins accessible pour les clubs espagnols. Reste à savoir si ses prétendants répondront favorablement aux exigences financières de l' OM. Pour l’heure, le natif de Santa Marta reste toujours lié au club phocéen jusqu’en juin 2025.