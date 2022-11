OM Mercato : L’OGC Nice défie Marseille pour une sensation de Ligue 1

Publié par Timothée Jean le 28 novembre 2022 à 20:50

À la recherche d’un nouveau renfort offensif pour la suite de la saison, l’ OM et l’OGC Nice ont ciblé une sensation de Ligue 1.

Rivaux sur le terrain, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice risquent aussi de s’affronter sur le marché des transferts. Alors que le championnat est suspendu en raison de la Coupe du monde au Qatar, les dirigeants de l’ OM travaillent activement pour renforcer leur effectif cet hiver. Les recruteurs marseillais surveilleraient actuellement une sensation du FC Lorient.

OM Mercato : Marseille et l’OGC Nice foncent sur Enzo Le Fée

Il faut dire que le club phocéen compte attirer un nouveau milieu offensif pour compenser la longue absence d'Amine Harit. Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens. Si le nom de Ruslan Malinovskyi d'Atalanta Bergame est régulièrement évoqué, les dirigeants de l’ OM s’intéresseraient aussi à Enzo Le Fée du FC Lorient.

Le milieu de terrain enchaîne de belles prestations chez les Merlus. Son profil jeune, doté d'une expérience du haut niveau (87 matchs de Ligue pour 4 buts et 11 passes décisives) et d'un fort potentiel correspondrait parfait au type de joueur recherché par les Marseillais. Comme l’indique le journaliste Alexis Bernard, l’ OM a des vues sur le jeune crack du FC Lorient, Enzo Le Fée. Toutefois, le club phocéen n’est pas seul sur ce coup. Toujours selon la même source, l’ OGC Nice serait également sur les traces du meneur de jeu lorientais. Les dirigeants niçois envisageraient même de lancer une offensive pour le joueur de 22 ans dès l’ouverture du prochain mercato hivernal.

Cependant, cette opération s’annonce très compliquée pour les différents prétendants. Pour le moment, Enzo Le Fée est toujours sous contrat jusqu’en juin 2024 au FC Lorient. Et les dirigeants lorientais n’ont pas vraiment l’intention de perdre leur jeune crack et encore moins en plein milieu de saison. Les dirigeants de l’ OM et l’OGC Nice devront donc se montrer très généreux pour tenter de déloger le jeune joueur français.