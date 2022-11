Coupe du monde : Rooney prend la défense de Foden avec l'Angleterre

Publié par Jules le 28 novembre 2022 à 17:05

Après deux matchs de poule, l'Angleterre est première de son groupe mais n'est pas encore qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du monde.

Après avoir battu l'Iran en début de semaine dernière, l'Angleterre a finalement concédé le match nul contre les États-Unis (0-0), après un match assez plat de la part des Three Lions. Malgré ce mauvais résultat, les hommes de Gareth Southgate restent premiers de leur groupe et conservent de bonnes chances de qualification. À moins d'une grosse surprise, les Anglais devraient bel et bien rejoindre les 8es de finale de cette Coupe du monde.

Pour en être certaine, l'Angleterre devra tout de même attendre l'affrontement contre le Pays de Galles demain soir à 20h. En effet, le sélectionneur gallois avait annoncé que son objectif principal dans cette Coupe du monde serait d'éliminer les Three Lions. Une chose qui pourrait arriver uniquement si les coéquipiers de Gareth Bale parviennent à vaincre les hommes de Gareth Southgate avec plus de trois buts d'écart. Même si cela semble peu probable, l'expérience nous a appris que dans le football, rien n'est impossible.

Coupe du monde : L'Angleterre s'impatiente de voir Phil Foden

Auteur d'un excellent début de saison avec Manchester City, Phil Foden ne semble toutefois pas avoir les faveurs du sélectionneur de l'Angleterre. Depuis le début du mondial, le jeune milieu de terrain offensif est cantonné à un rôle de remplaçant, quelque chose que les Anglais ont un peu de mal à comprendre, d'autant plus que le Citizen n'a même pas foulé le terrain contre les États-Unis, alors que son équipe ne parvenait pas à ouvrir la marque.

Wayne Rooney, consultant pour The Times durant la Coupe du monde, a tenu à défendre Phil Foden. "J'ai trouvé très étrange que Foden ne soit pas entré contre les États-Unis, avoue l'ancien international anglais [...] Il serait un élément-clé de mon onze de départ si j'étais le coach de l'Angleterre. Techniquement, il est le meilleur footballeur que l'Angleterre ait. Je pense que si vous avez un talent comme Foden, vous devez simplement le faire jouer."

Où regarder Pays de Galles-Angleterre en streaming ?

Ce mardi soir, l'Angleterre affronte le Pays de Galles dans un match crucial pour la suite de la Coupe du monde. Le match sera retransmis à 20h sur TF1 et Bein Sport 1.