OM Mercato : Longoria cible un ancien défenseur du Stade Rennais

Publié par Enzo Vidy le 29 novembre 2022 à 16:39

Désireux de renforcer sa défense lors du prochain mercato, le président de l' OM, Pablo Longoria, fonce sur un ancien défenseur du Stade Rennais.

La défense de l'Olympique de Marseille est certainement l'une des satisfactions de la première partie de saison des hommes d'Igor Tudor. Chancel Mbemba s'est imposé comme le véritable taulier de l'arrière garde olympienne et Eric Bailly a toujours répondu présent lorsqu'il a été aligné. Le problème, c'est que l'ancien défenseur de Manchester United se blesse beaucoup trop fréquemment depuis quelques années. Depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, le défenseur ivoirien a raté pas moins de six matches avec son équipe à cause de ses problèmes physiques récurrents.

Pablo Longoria veut donc rapidement corriger ce problème pour permettre à Igor Tudor d'être dans les meilleures conditions pour la deuxième partie de saison, et d'après le compte Twitter de La Minute OM, le président marseillais aurait déjà identifié une cible pour renforcer la défense olympienne cet hiver. En effet, l'ancien joueur du Stade Rennais, Ramy Bensebaini, serait dans le viseur de l' OM. Actuellement au Borussia Mönchengladbach, le défenseur algérien sait parfaitement défendre, mais sait aussi se projeter rapidement vers l'avant et peut jouer aussi bien dans l'axe que sur le côté gauche, et pourrait être un concurrent de taille pour Nuno Tavares.

OM : Nuno Tavares, des performances trop irrégulières

Il avait démarré la saison sur les chapeaux de roues en inscrivant trois buts lors des quatre premiers matches de l' OM en championnat. Mais dès la première rencontre de Ligue des Champions perdue 2-0 à Tottenham le 7 septembre dernier, le piston gauche portugais a montré de terribles lacunes défensives. Certainement sauvé par le manque de concurrence à son poste, Nuno Tavares a toujours eu la confiance de son coach sur la première partie de saison malgré des performances de moins en moins bonnes au fil des semaines.

D'une manière générale, le défenseur prêté par Arsenal possède une vraie capacité à se projeter vers l'avant, mais ses erreurs techniques à répétition lui ont cruellement fait défaut lors des grosses échéances avec l'Olympique de Marseille. Et s'il est encore intouchable à l'heure actuelle dans le schéma d'Igor Tudor, le mercato hivernal devrait lui apporter un vrai concurrent à son poste, et pourrait mettre sa place de titulaire en grand danger sur la deuxième partie de saison.