LOSC : Un adjoint de Fonseca s’enflamme sur son aventure à Lille

Publié par ALEXIS le 29 novembre 2022 à 16:25

Entraineur adjoint au LOSC, Jorge Maciel a fait le point sur ses trois ans à Lille. Il s’enflamme au sujet de son aventure couronnée d’un sacre en Ligue 1.

Cela fait trois ans que Jorge Maciel s’est engagé avec le LOSC, sous l’ère Christophe Galtier. Arrivé à Lille exactement le 28 novembre 2019 en remplacement de Joao Sacramento, le technicien portugais a vu aussi passer Jocelyn Gourvennec la saison dernière (2021-2022). Membre du staff technique de Lille OSC, il est l’un des adjoints de Paulo Fonseca, le nouvel entraineur nommé en juillet dernier. Jorge Maciel travaille donc désormais avec son compatriote, ce qui n’est pas fait pour lui déplaire. Et ils ont des ambitions élevées pour le club champion de France 2021, comme l’avait annoncé le successeur de Gourvennec, lors de sa signature.

« J’aime que mon équipe prenne des initiatives, j’aime quand elle domine le jeu. Je veux une équipe offensive, courageuse et solide. Mon idée principale, c’est de construire une équipe qui rend ses supporters fiers. Je pense que c’est un peu l’idée principale de ce que nous voulons mettre en place au LOSC. »

LOSC : Jorge Maciel heureux de faire partie du projet de Lille

Un projet de jeu auquel Jorge Maciel adhère entièrement. Il s’enflamme d'ailleurs pour ses trois saisons passées chez les Dogues, sur Instagram. « Trois ans à Lille et au LOSC ! Beaucoup de moments incroyables, de grandes joies et d'expériences d'apprentissage uniques ! Trois entraineurs et staffs différents, des effectifs qui ont changé et toujours la même joie : arriver à Luchin le matin ! »

Le technicien de 37 ans rêve grand pour le club lillois, après le titre de Ligue 1 remporté à l’issue de l’exercice 2020-2021. Jorge Maciel évoque une nouvelle aventure plus difficile, mais il se tient prêt pour relever les défis. « Si le choix de me lancer dans cette aventure a été difficile, nous sommes sûrs qu'il ne sera pas plus facile, un futur départ pour une nouvelle aventure ! Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce défi. Allez le LOSC ! »