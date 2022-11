FC Barcelone Mercato : Le Barça fonce sur une star de Premier League !

Publié par Thomas G. le 30 novembre 2022 à 09:40

Toujours en quête de nouveaux renforts, le FC Barcelone souhaiterait s'attacher les services d'un grand talent du championnat anglais.

L’été dernier, le FC Barcelone s’est renforcé massivement en recrutant plusieurs joueurs de grand talent. Cette stratégie s’est avérée payante puisque les Blaugranas sont actuellement leaders de Liga devant le Real Madrid. Les dirigeants du Barça ont notamment fait signer deux joueurs offensifs, Raphinha et Robert Lewandowski, qui se sont rapidement rendus indispensables. Dans l’optique de poursuivre son retour au sommet, le club catalan souhaiterait de nouveau recruter dans le secteur offensif. Les dirigeants barcelonais auraient jeté leur dévolu sur une star de Premier League.

Selon les informations de Fichajes, le Barça fait partie de la liste des candidats à la signature de Marcus Rashford. L’international anglais est en fin de contrat avec Manchester United et sa situation attire les convoitises de nombreux clubs. En plus du FC Barcelone, le PSG et la Juventus Turin sont également intéressés.

À 25 ans, Marcus Rashford est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de Premier League et les Blaugranas veulent profiter de cette opportunité. En cas de signature de l’international anglais, le FC Barcelone pourrait aligner un trio d’attaque composé d’Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski et Marcus Rashford.

FC Barcelone Mercato : Le Barça veut aller chercher la Ligue des Champions

La nouvelle élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions a marqué les esprits en Catalogne et les Blaugranas veulent éviter une nouvelle désillusion. L’objectif est de bâtir une équipe capable de remporter la trophée suprême la saison prochaine. Dans cette optique, le Barça devrait de nouveau se convertir en un acteur majeur du mercato estival. Marcus Rashford est l’une des cibles prioritaires et le FC Barcelone souhaiterait également recruter Bernardo Silva, Enzo Fernandez, Inigo Martinez et un latéral droit. Dans le même temps, les Catalans pourraient vendre des joueurs en manque de temps de jeu pour dégraisser l’effectif de Xavi.