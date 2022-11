FC Barcelone Mercato : Xavi veut griller Paris pour un crack brésilien

Publié par Jules le 30 novembre 2022 à 15:11

Leader de Liga, le FC Barcelone veut tout de même préparer l'avenir pour effacer au plus vite l'humiliation subie cette saison en Ligue des champions.

S'il y a un dossier qui affole l'Europe ces dernières semaines, c'est sûrement celui qui mène à Endrick. La pépite de Palmeiras n'a que 16 ans mais cela n'empêche que tous les cadors européens semblent s'intéresser à lui. Récemment, deux clubs semblent se dégager pour la signature du jeune espoir brésilien, le PSG et le FC Barcelone. En effet, les deux clubs semblent avancer et chacun essaye de dépasser l'autre pour séduire le joueur sud-américain.

Ces dernières semaines, le PSG est annoncé très proche du joueur, tandis que le FC Barcelone était un peu plus en retrait. Cependant, une révélation de Sport pourrait tout changer dans ce dossier. En effet, le média sportif affirme que l'entraîneur du Barça, Xavi, aurait d'ores et déjà rencontré le jeune talent brésilien, il y a presque un an, en février dernier. Il a ainsi pu parler avec le joueur et parler d'une potentielle arrivée en Catalogne.

FC Barcelone Mercato : Xavi lui a déjà exposé le projet du Barça

Comme l'a expliqué Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone a pu exposer les ambitions du club au jeune Brésilien. "Nous avons discuté avec son père et aussi directement avec le joueur, révèle le coach du Barça. Je leur ai expliqué le projet que nous avons au Barça. Nous voulons du talent et il en est un. Il a le sens du but, des dribbles, une capacité phénoménale à faire la différence. Il est le type de joueur dont nous avons besoin. Il connaît le projet et nous discutons. J'espère qu'il se joindra à nous. C'est à lui de décider."

Aucun doute que le jeune Endrick aura l'embarras du choix au moment de rejoindre l'Europe. Avec cette nouvelle révélation, le FC Barcelone semble tout de même bien lancé, de la même façon que le PSG. En attendant, le Barça continue d'avancer sur d'autres pistes, notamment celle menant à Marcus Rashford.