FC Barcelone Mercato : Le dénouement est proche pour Busquets

Publié par Thomas G. le 30 novembre 2022 à 17:14

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Sergio Busquets va devoir prendre une décision concernant son avenir dans les prochaines semaines.

Sergio Busquets est l’un des derniers représentants de l’âge d’or du Barça, le milieu espagnol a notamment participé aux deux sextuplés du FC Barcelone. Le champion du monde 2010 a remporté trois Ligues de champions, son palmarès et son expérience font de lui un taulier du vestiaire catalan. L’aventure de Sergio Busquets pourrait se terminer en fin de saison, l’international espagnol est en fin de contrat en juin prochain et le maestro de 34 ans pourrait quitter l’Europe.

L’avenir de Sergio Busquets est toujours incertain, le milieu espagnol a également la possibilité de rester au FC Barcelone. Xavi souhaite le convaincre de prolonger une saison supplémentaire au Barça. Selon les informations de Mundo Deportivo, la direction du FC Barcelone aurait l’intention de laisser le choix à Sergio Busquets. La légende catalane devra donc choisir entre poursuivre son idylle avec le Barça ou quitter son club formateur pour découvrir un nouveau challenge. Le champion du monde pourrait quitter le FC Barcelone pour s’engager en MLS à l’Inter Miami.

FC Barcelone Mercato : Le Barça prépare un dégraissage massif

La situation économique du Barça est toujours préoccupante et les Blaugranas seraient à la recherche de solution. En plus des leviers économiques, le FC Barcelone pourrait décider de vendre plusieurs joueurs. Selon Gerard Romero, les Catalans écouteront les offres pour tous les joueurs de l’effectif exceptés Alejandro Balde, Ronald Auraujo, Gavi et Ansu Fati.

Les Blaugranas pourraient ainsi se séparer de joueurs importants comme Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen ou encore Ousmane Dembélé. La direction du Barça pourrait être contraint à vendre pour renflouer les caisses du club sous peine d’être interdit de recrutement par la Liga. Un an après son mercato XXL, le FC Barcelone pourrait de nouveau vivre un mercato de grande envergure, dans le sens des départs. Reste à savoir si les Blaugranas trouveront une nouvelle solution pour éviter cette éventualité.