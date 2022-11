PSG : Les Ultras répondent à Al-Khelaïfi pour le Parc des Princes

Publié par JEAN-LUC D le 30 novembre 2022 à 20:14

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a menacé la Mairie de Paris d’un déménagement du PSG du Parc des Princes, la réaction des Ultras ne s'est pas fait attendre.

Depuis quelques jours, l'idée d'un départ du Parc des Princes fait grand bruit du côté du Paris Saint-Germain, qui veut devenir propriétaire du mythique stade français. Dans une interview accordée au quotidien espagnol Marca, Nasser Al-Khelaïfi a clairement annoncé la couleur, le président du club de la capitale, ne souhaitant plus se voir malmener par la Mairie de Paris dans ce dossier. Cependant, les dirigeants parisiens devraient compter avec l’intransigeance de leurs supporters concernant leur antre mythique. Interrogé par L’Équipe, plusieurs fans des Rouge et Bleu indiquent qu’ils ne suivront pas Nasser Al-Khelaïfi dans le futur stade s’il venait à mettre à exécution sa menace de déménager du Parc des Princes.

« Ils (les dirigeants) ne peuvent pas partir et ils le savent, car il y aurait une émeute. Je ne comprendrais pas, c'est comme Marseille avec le Vélodrome, le PSG c'est le Parc des Princes. Je ne sais pas combien en veut réellement la Mairie de Paris et combien le PSG est prêt à donner, mais si le club part au Stade de France, ce sera sans moi », confie Pierre-Henri, un supporter régulier du PSG et du Parc des Princes depuis plus de trente ans.

François, agent immobilier de profession, est lui aussi attaché à la symbolique du lieu. « Je ne veux pas que le PSG s'en aille, car c'est l'histoire du Parc et du club qui s'y mêlent. Le stade du PSG doit être dans Paris. Après, si on me disait "on le détruit et on en reconstruit un à la même place", ça me va. » Pour faire comprendre leur position à la direction du Paris Saint-Germain, le Collectif Ultras Paris pourrait envisager des actions fortes lors de la reprise du championnat.

Un retour mouvementé pour le PSG après la Coupe du monde

D’après les renseignements recueillis par le quotidien L’Équipe, au sein du Collectif Ultras Paris, la décision de Nasser Al-Khelaïfi de partir du Parc des Princes ne serait pas bien accueillie. Et pour se faire entendre, le plus puissant groupe de supporters des Rouge et Bleu préparerait déjà des actions d’envergure pour le retour de la Ligue 1 au Parc face à Strasbourg, le 28 décembre, après la trêve liée à la Coupe du monde, avec notamment une ou plusieurs banderoles de protestation dans les tribunes d’Auteuil. Nasser Al-Khelaïfi est donc prévenu.