OM : De retour à Marseille, un milieu sèche l'entraînement !

Publié par Enzo Vidy le 30 novembre 2022 à 16:44

Alors qu'il était attendu aujourd'hui pour la reprise avec l' OM, un milieu de terrain a séché l'entraînement ce mercredi.

Décidement, ce dossier brulant qui agite l'Olympique de Marseille avec insistance ces derniers jours prend un nouveau tournant ce mercredi. Faute d'un accord manquant avec Flamengo pour sceller son retour au Brésil, Gerson était attendu par Igor Tudor pour la reprise de l'entraînement avec l' OM. Mais d'après La Provence, le milieu de terrain brésilien ne s'est pas présenté à la Commanderie pour entamer la préparation. Pour rappel, l' OM et Flamengo sont toujours en discussions pour trouver un accord sur les modalités du transfert de Gerson. Cependant, les dernières tendances sur ce dossier ne vont clairement pas dans le sens d'un accord entre les deux parties concernant le milieu de terrain marseillais.

OM : Les relations entre Tudor et Gerson ne sont pas bonnes

En manque de temps de jeu sur la première partie de saison avec l'Olympique de Marseille, Gerson a très mal vécu cette situation et avait fait comprendre aux dirigeants marseillais de retourner au Brésil. Mais la raison principale de cette rupture avec le club phocéen concerne surtout Igor Tudor. En effet, les deux hommes ne s'entendent absolument pas et avaient déjà eu une vive altercation lors de la préparation estivale en juillet dernier. Si les deux hommes avaient déclaré que tout était rentré dans l'ordre, la présence récurrente de Gerson sur le banc marseillais lors des quatre premiers mois de compétition semble indiquer le contraire.

Avec cette absence à l'entraînement mentionné par La Provence ce mercredi, la position de Gerson semble très claire. Le milieu de terrain brésilien ne compte pas revenir porter les couleurs de l'Olympique de Marseille en deuxième partie de saison, et a l'air déterminé à aller au clash avec Pablo Longoria pour obtenir une porte de sortie le plus rapidement possible.