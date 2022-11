OM Mercato : Gerson encourt une lourde sanction à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 30 novembre 2022 à 22:54

Attendu ce mercredi pour la reprise de l’entraînement avec l’ OM, Gerson ne s’est pas présenté. Cette absence devrait coûter très cher au Brésilien.

L’aventure de Gerson à l’ OM est sur le point de se terminer. Relégué au rang de remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de touche marseillais, l’international brésilien avait déjà annoncé son souhait de quitter le club au plus vite via les déclarations fracassantes de son agent et père, Marcao. C’est dans ce contexte tendu qu’il est rapidement retourné au Brésil avant le début de la Coupe du monde au Qatar.

OM Mercato : Une lourde amende infligée à Gerson

Et après avoir bénéficié de deux semaines de vacances, le milieu de terrain était attendu ce mercredi à la Commanderie pour la reprise avec l’ OM. Cependant, le joueur de 25 ans a séché l'entraînement collectif avec les Phocéens. Cette attitude de défiance ne plait guère aux dirigeants du club. Selon les informations de La Provence, la direction de l’ OM devrait infliger une sanction financière à Gerson pour son absence à l’entraînement.

Pour rappel, le natif de Belford Roxo est déterminé à rejoindre son ancien club, Flamengo. Un intérêt réciproque, puisque les dirigeants brésiliens insistent toujours pour finaliser son transfert. Un accord aurait déjà été conclu entre les deux parties. Sauf que les exigences financières de l’Olympique de Marseille, réclamant pas moins de 15 millions d’euros, compliquent l’aboutissement de ce deal. Son transfert à Flamengo semble désormais au point mort.

L’absence de Gerson ce mercredi à la Commanderie ressemble donc à une manœuvre pour forcer les dirigeants de l' OM à revoir leurs exigences à la baisse. L’ancien meneur de jeu de l’AS Rome paraît ainsi prêt à aller au clash afin d’ouvrir la porte de son départ à Flamengo. Il reste à savoir si le joueur remportera ce bras de fer avec sa direction. Le feuilleton Gerson est encore loin d'être terminé.