PSG Mercato : Arsenal prépare une curieuse opération au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 01 décembre 2022 à 09:45

Soucieux de se renforcer lors du prochain mercato hivernal, Mikel Arteta et Arsenal envisageraient de passer à l’offensive pour une recrue estivale du PSG.

Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 12 matches toutes compétitions confondues, Carlos Soler veut jouer plus au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Même s’il se dit heureux à Paris, l’ancien milieu de terrain de Valence ne compte pas pour autant passer la seconde partie de saison sur le banc des remplaçants. Une situation qui pourrait lui ouvrir les portes d’un nouveau club lors du prochain mercato hivernal. Et cela tombe bien puisque Mikel Arteta souhaiterait l’attirer en Premier League. En effet, selon les informations du portail britannique Tribal Foot, le club londonien serait intéressé par le profil de l’international espagnol de 25 ans et pourrait même lancé une offensive pour le recruter dès le marché des transferts de janvier.

Mercato PSG : Galtier prêt à laisser partir Carlos Soler ?

Arrivé l’été dernier contre un chèque d’un peu plus de 20 millions d’euros, bonus compris, Carlos Soler n’a pas encore totalement trouvé ses repères au Paris Saint-Germain. Début novembre, après la victoire des Rouge et Bleu face à la Juventus Turin en Ligue des Champions, Christophe Galtier avait d’ailleurs fait ce même constat.

« À chaque fois qu'on met Carlos dans ce registre et qu'il remplace Neymar, il y a une comparaison. Les trois de devant ont une grande connexion. Carlos a été en difficulté, il joue dans un secteur où il a besoin de plus de repères, de temps peut-être », avait notamment expliqué le technicien français en conférence de presse.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, le numéro 28 parisien pourrait être délogé de la Ligue 1 contre une offre de 35 millions d’euros. Un montant que les Gunners pourraient facilement aligner pour renforcer l’entrejeu du collectif de Mikel Arteta qui mène la course au classement du Championnat de Premier League. France Bleu confirme que, malgré son long contrat avec le Paris SG, le natif de Valence serait toujours dans les plans des pensionnaires de l’Emirates Stadium. Toutefois, Arsenal devrait aussi compter avec la concurrence du FC Barcelone dans ce dossier. Selon la presse espagnole, Xavi Hernandez, l’entraîneur des Blaugranas, serait un grand fan de Soler et serait prêt à tenter sa chance en cas de départ.

Affaire à suivre donc…