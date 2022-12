OM Mercato : Les Saoudiens contrarient les plans de Marseille

Publié par Timothée Jean le 01 décembre 2022 à 19:15

Alors que l’ OM a entamé des démarches pour s’offrir un attaquant cet hiver, les dirigeants saoudiens de Newcastle jouent les trouble-fêtes.

Nouveau club le plus riche de la planète depuis son rachat par le fonds d’investissement saoudien (PIF), Newcastle United compte agiter encore le prochain mercato hivernal. Le club britannique s’est renforcé en nombre cet été, en s’attachant les services de recrues de taille telles qu'Alexander Isak ou encore Sven Botman. Et les résultats de ce recrutement ambitieux s’aperçoivent déjà sur le terrain. Les Magpies ont réalisé une belle première partie de saison et pointent actuellement à la 3e place de la Premier League.

OM Mercato : Newcastle s'immisce dans le dossier Marcus Thuram

Dans l’optique de décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, Newcastle United compte ainsi profiter du mercredi hivernal pour renforcer ses différents postes, à commencer par son attaque. Et pour ce faire, les dirigeants du NUFC ont jeté leur dévolu sur une cible très convoitée par l’ OM. Le journaliste italien Ignazio Genuardi assure en effet que les Magpies s’intéressent de près à Marcus Thuram. L’international français arrive en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Malgré les différentes propositions de sa direction, il refuse jusqu’ici de renouveler son bail.

Le joueur de 25 ans sera donc libre de signer où bon lui semble dès cet hiver. Sa situation contractuelle a rapidement alerté ses différents prétendants. L’Olympique de Marseille s’active déjà en coulisse pour l’attirer dans ses filets. L’Inter Milan, le Bayern Munich, Arsenal et Tottenham seraient aussi sur ses traces. Mais peu d’entre eux pourront se l'offrir. En effet, Marcus Thuram a des demandes assez élevées, réclamant un salaire annuel de plus de 10 millions d'euros avant de signer avec son futur club.

Les différents prétendants sont donc prévenus, ils devront formuler une offre considérable pour arracher sa signature. Et c’est là qu’intervient Newcastle. Dotés de ressources financières quasi illimitées, les Magpies seraient prêts à mettre le paquet pour tuer toute concurrence sur ce dossier. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre le jeune attaquant de rebondir en Premier League. Pour l’heure, le principal concerné souhaiterait poursuivre sa carrière en Bundesliga. Quoi qu’il en soit, il faudra à présent compter sur la concurrence de Newcastle United dans ce dossier.