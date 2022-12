PSG Mercato : Un ami de Messi donne une indication sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 01 décembre 2022 à 23:45

Alors que les médias anglais parlent d’un rapprochement entre l’Inter Miami et Messi, un proche de l’attaquant du PSG a fait un aveu sur sa situation.

Très proche de Lionel Messi, Cesc Fabregas a été interrogé sur la rumeur l’envoyant à l’Inter Miami avec l’attaquant du Paris Saint-Germain et d'anciennes stars du FC Barcelone. Il y a quelques jours, The Times évoquait des discussions avancées entre David Beckham, copropriétaire du club américain, et Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez et Cesc Fabregas pour l’été prochain. Mais le milieu de terrain espagnol évoluant en Italie, en Serie B, sous les couleurs de Côme, a formellement démenti ces allégations.

Dans une interview accordée ce jeudi à Foot Mercato, l’ancien joueur de l’AS Monaco a notamment déclaré : « Oui, j’ai vu passer cette rumeur ces derniers jours. Pour l’instant, il n’y a rien. Comme je l’ai dit, je suis très heureux à Côme dans ce nouveau projet qui est très important pour moi. De son côté, Lionel est focalisé sur la Coupe du Monde et le PSG… » Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’international argentin n’aurait encore rien entrepris avec le club de Floride. Toutefois, Messi aurait une sérieuse certitude pour son avenir.

PSG Mercato : Messi sait déjà que le Paris SG lui fera une offre après le Mondial

À l’instar de la chaîne Sky Sports, le média Goal assure ce jeudi que Lionel Messi aurait désormais plus de chance de prolonger l’aventure avec le Paris Saint-Germain que de retourner au FC Barcelone ou de rejoindre l’Inter Miami l’été prochain. Le portail sportif explique que le septuple Ballon d’Or serait convaincu que le PSG lui transmettrait une proposition de renouvellement dès que la Coupe du monde au Qatar sera terminée.

Satisfait des performances de Messi, le champion de France en titre aurait prévu de lui offrir de rester en Ligue 1 pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025, bien que Nasser Al-Khelaïfi pourrait également mettre sur la table une offre d'une saison, avec une année supplémentaire en option. La situation de Lionel Messi devrait donc se clarifier après le Mondial 2022 au Qatar.