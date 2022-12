OM : Un taulier de l'Olympique de Marseille critiqué de toute part

Publié par Enzo Vidy le 01 décembre 2022 à 21:15

Sélectionné pour disputer la Coupe du monde, un taulier de l' OM était titulaire mercredi avec les Bleus, et se retrouve critiqué de toute part.

Le premier match de Coupe du monde pour Mattéo Guendouzi ne restera pas gravé dans les annales. Titularisé au poste de milieu gauche, le joueur marseillais a vécu un cauchemar sur la pelouse, comme la plupart de ses coéquipiers. Incapable de se projeter vers l'avant, et très peu utilisé par ses partenaires, l'ancien d'Arsenal semblait complètement perdu sur la pelouse. Il a logiquement été remplacé à la 79e minute par Ousmane Dembélé. Son compatriote marseillais Jordan Veretout n'a pas non plus été à son avantage.

Également titulaire au coup d'envoi, l'ancien joueur du FC Nantes n'a rien montré et a cédé sa place assez rapidement en seconde période, remplacé par Adrien Rabiot à la 63e minute. Depuis hier soir, la presse française ne manque pas d'imagination pour qualifier la prestation insipide des deux joueurs marseillais, et en particulier celle de Mattéo Guendouzi.

OM : Mattéo Guendouzi pas épargné par les critiques

À l'issue de la rencontre, les différents médias n'ont pas perdu de temps pour noter les joueurs Tricolores après la défaite face à la Tunisie. À titre d'exemple, le journal L'Équipe a attribué la note de 2/10 au milieu marseillais tout en justifiant cette triste notation attribuée au milieu de l' OM. "On ne sait pas dans quel domaine il a été le pire, avec ou sans ballons."

Un ancien consultant bien connu du football français, Pierre Ménès, s'est exprimé sur la prestation de Mattéo Guendouzi, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas mâché ses mots. "Horrible. Et c’est quand même une surprise parce qu’il a déjà fait quelques matchs avec l’Equipe de France et il n’était quand même pas trop mal. Alors effectivement on ne lui a pas fait un cadeau en le mettant ailier gauche mais il n’arrivait même pas à toucher la balle, c’est hallucinant." Déjà peu apprécié dans le monde du football français, Mattéo Guendouzi n'a clairement pas arrangé sa réputation après son match d'hier soir et n'aura sans doute pas la chance de pouvoir se rattraper durant ce Mondial.