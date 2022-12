OM Mercato : Après Gerson, un nouveau casse-tête pour Longoria

Publié par Ange A. le 02 décembre 2022 à 05:45

Le transfert de Gerson encore loin d’être bouclé, l’ OM s’active pour se débarrasser d’une recrue estivale proche d’un retour en Espagne.

D’importants mouvements sont annoncés à l’Olympique de Marseille cet hiver. L’ OM doit notamment remonter la pente en championnat pour obtenir une nouvelle qualification en Ligue des champions. Les Olympiens sont quatrièmes de Ligue 1 à la trêve et ont été éliminés de toutes les compétitions européennes. Si des renforts sont attendus en Provence, Pablo Longoria souhaite également quelque peu renflouer les caisses du club. Raison pour laquelle le président marseillais se montre intransigeant concernant le transfert de Gerson à Flamengo. Le milieu plus dans les plans d’Igor Tudor est annoncé sur le départ et son ancien club voudrait le récupérer. Sauf que la formation carioca est encore loin du compte. Outre ce dossier, le club phocéen travaille également sur le départ de Luis Suarez, pourtant recruté cet été.

OM Mercato : Déjà une offre surprise pour Luis Suarez

L’attaquant colombien arrivé de Grenade cet été n’entre plus également dans les plans d’Igor Tudor. Raison pour laquelle son départ de l’Olympique de Marseille est annoncé cet hiver. Auteur de trois buts et d’une offrande en 11 apparitions avec l’ OM, Luis Suarez est resté sur le banc lors des cinq derniers matchs de Marseille en Ligue 1. Simple remplaçant, l’avant-centre de 25 ans pourrait signer son retour en Espagne cet hiver. Il ne manque pas d’ailleurs de courtisans. Almeria, Cadix et Elche voudraient s’attacher ses services.

Journaliste de Revelo, Matteo Moretto dévoile qu’Almeria est déjà passé à l’offensive pour la signature de Luis Suarez. L’actuel 14e de La Liga souhaite le recruter sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Reste maintenant à savoir si cette option fera les affaires de Pablo Longoria. Le président marseillais voudrait récupérer les 10 millions d’euros investis cet été pour le transfert de l’international colombien (4 sélections).