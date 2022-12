PSG Mercato : Endrick donne son accord pour son transfert !

Publié par JEAN-LUC D le 02 décembre 2022 à 15:15

Placé dans le viseur de plusieurs formations européennes, dont le PSG, le prodige Endrick de Palmeiras aurait d’ores et déjà donné son accord à un club.

À seulement 16 ans, Endrick joue déjà avec l’équipe professionnelle de Palmeiras et ses performances ont attiré plusieurs cadors du Vieux Continent. Le Paris Saint-Germain, Chelsea, le Real Madrid et le FC Barcelone étant notamment intéressés par le profil du jeune attaquant brésilien. Il y a quelques jours, Douglas, le père du joueur, a ouvertement avoué que le PSG était à ce jour le seul club à avoir formulé une offre concrète pour son fils. Luis Campos, conseiller football des Rouge et Bleu, aurait notamment envoyé un chèque de 80 millions d’euros, bonus compris, à la direction de Palmeiras pour le natif de Brasilia. Mais ce vendredi, la presse espagnole a fait une importante précision sur l’avenir d’Endrick.

PSG Mercato : Endrick a déjà choisi son prochain club

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le quotidien catalan Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait sur le point de jeter l’éponge dans la course à la signature de la pépite de Palmeiras. La source ibérique explique notamment que le jeune Endrick aurait déjà donné son accord à un autre club pour son arrivée en Europe à l’été 2024, lorsqu’il aura atteint la majorité. D’ailleurs, les Blaugranas ne seraient pas en mesure de s’aligner financièrement sur la concurrence.

Le Mundo Deportivo rapporte que l’heureux élu pour la signature d’Endrick pourrait être le Real Madrid. Pour la suite de sa carrière, la pépite auriverde aurait donc choisi le champion d’Europe en titre. Il aurait donné son accord verbal à Florentino Pérez pour évoluer aux côtés de ses compatriotes Vinicius Jr et Rodrygo. Un vrai coup dur pour le Paris SG qui fondait beaucoup d’espoir sur Endrick pour remplacer éventuellement Neymar.