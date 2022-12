PSG : Mondial, une tendance se précise pour le retour de Neymar Jr

Publié par Ange A. le 03 décembre 2022 à 22:45

Blessé depuis la 1re journée contre la Serbie, Neymar Jr reste espéré pour le huitième de finale du Brésil contre la Corée du sud ce lundi.

79 minutes. Voilà tout ce à quoi se résume pour le moment la Coupe du monde 2022 de Neymar Jr. L’attaquant brésilien n’a joué que ce ce nombre de minutes depuis le début du Mondial au Qatar. La faute à un tacle appuyé de Nikola Milenkovic lors de la première journée du tournoi. Sur ce geste, l’attaquant du Paris Saint-Germain a été victime d’une entorse de la cheville droite. Depuis sa sortie sur blessure contre la Serbie, la star du PSG suit les matchs des siens depuis les tribunes. Ce vendredi encore, il a vécu la défaite de la Seleçao contre le Cameroun (1-0) depuis les gradins. Blessé depuis la première journée, le numéro 10 parisien se démène pour revenir sur le pré.

PSG : Neymar Jr de retour contre la Corée ?

Les dernières nouvelles concernant la situation de Neymar Jr sont rassurantes. Comme l’indique Globo, le joueur du Paris Saint-Germain n’a ressenti aucune douleur lors de la dernière séance de travail qu’il a effectuée. L’attaquant auriverde aurait effectué quelques exercices avec le ballon sans intensité avec certains coéquipiers. Le média brésilien annonce que Neymar devrait franchir un nouveau cap ce dimanche. « Nous avons 72 heures avant le prochain match. Ils n’ont pas encore repris le travail avec ballon. Ce sera fait à partir de samedi et il est important d’observer comment ils répondent à cela. En fonction de ces deux prochains jours, ils pourront ou non être en condition », a indiqué Rodrigo Lasmar, le médecin de la Seleçao, vendredi concernant le retour de Neymar et Alex Sandro.

Le staff brésilien souhaite en effet pouvoir compter sur son attaquant vedette pour le huitième de finale contre la Corée du sud. La Seleçao sera face aux Coréens ce lundi. Mais comme l’indiquent les sources brésiliennes, Tite ne compte pas forcer avec sa star. En cas d’absence contre la Corée, le sélectionneur brésilien devrait le titulariser en quarts de finale si les Auriverde parviennent à écarter l’obstacle coréen.