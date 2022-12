PSG : Mondial, énorme forfait en vue pour Neymar Jr au Qatar !

Publié par Ange A. le 02 décembre 2022 à 23:15

Alors que le Brésil a subi une défaite historique face au Cameroun, l’avenir de Neymar Jr au Qatar s’écrit toujours en pointillés.

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde sans Neymar Jr, le Brésil disputait son dernier match de poules ce vendredi. La Seleçao a enregistré une énorme déconvenue face au Cameroun lors de cette dernière sortie. Les Auriverde se sont inclinés sur le plus petit des scores face aux Lions indomptables. Un but de Vincent Aboubakar a permis au Cameroun de devenir la première équipe africaine à infliger une défaite au quintuple champion du monde au Mondial. Cette défaite, l’attaquant du Paris Saint-Germain l’a vécu depuis les tribunes aux côtés de Danilo et Alex Sandro. Victime d’une entorse à la cheville lors de la première sortie du Brésil, le joueur du PSG reste incertain pour le reste de la compétition.

PSG : Pas de huitièmes pour Neymar Jr au Mondial ?

Au sortir de ce revers historique face aux Lions indomptables, Fabinho a donné des nouvelles de Neymar Jr. Elles sont loin d’être rassurantes. Le milieu de Liverpool se veut néanmoins optimiste pour le retour à la compétition de la star du Paris Saint-Germain. Laquelle était espérée pour la phase à élimination directe. Malgré sa défaite, le Brésil termine leader de son groupe et affrontera la Corée du sud lundi en huitièmes. Une affiche pour laquelle l’ancien Blaugrana reste également incertain. « On espère que Neymar sera remis pour les huitièmes. Il fait de la récupération tous les jours, tout le temps. Tout comme Danilo ou Alex Sandro. Ce sont des joueurs importants. Tout le monde parle de Neymar car c’est la star, mais on attend le retour des 3 », a indiqué l’ancien Monégasque cité par Foot Mercato.

De son côté, L’Équipe indique que le joueur du PSG ressent encore des douleurs à la malléole, à chaque fois qu’il pose le pied. Le quotidien sportif croit savoir que le numéro 10 parisien ne foulera la pelouse qu’en tant que remplaçant. Là encore, le journal précise qu’il faudrait que la Seleçao soit à l’abri dans cette rencontre pour que son attaquant vedette retourne sur le terrain.