PSG Mercato : Al-Khelaïfi confirme un changement majeur au Paris SG

Le Paris SG pourrait entrer dans une nouvelle dimension dans les prochaines semaines. Nasser Al-Khelaïfi a confirmé le changement qui s’annonce au PSG.

Détenteur de 100% des actions du Paris Saint-Germain depuis 2011, QSI pourrait voir débarquer un nouvel actionnaire dans le capital du club francilien dans les semaines ou mois à venir. Dans une longue interview accordée au quotidien L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé la vente d’une part minoritaire du PSG pour diversifier davantage les sources de financement des Rouge et Bleu.

« Le PSG en vente ? Rires. On m’a demandé hier (jeudi) : c’est vrai que vous allez vendre le PSG après la Coupe du monde ? J’ai répondu : ah bon, vous me l’apprenez. C’est une breaking news. Non, non. Pour l’investissement, si on veut vendre 5, 10, 15 %, je ne sais pas. La vérité, c’est qu’il y a beaucoup d’intérêts. On regarde deux choses. Un investisseur et un partenaire stratégique, et la seconde partie est la plus importante. Si cette entité peut et veut aider le club à grandir, pourquoi pas ? », a déclaré le président parisien, qui dément un désengagement progressif du Qatar dans le financement de la formation de la capitale française.

PSG Mercato : QSI rêve toujours grand pour le Paris SG

Si des rumeurs de plus en plus persistantes évoquent un retrait progressif du Qatar avec l’arrivée prochaine d’un actionnaire minoritaire au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi assure qu’il n’en est absolument rien. QSI continue de rêver grand pour le Champion de France, mais veut tout simplement poursuivre son développement par l’apport d’un partenaire stratégique qui amène de la plus-value dans la vie du club.

« Mettre moins d’argent dans le club ? Ce n’est pas mettre plus d’argent ou moins d’argent, mais faire grandir la marque, notre expertise, notre business. Nous sommes ici pour du long terme. Ce à quoi nous réfléchissons, c’est comment développer le club ? Quel est le meilleur pour lui ? Au fond de mon coeur, je n’ai pas envie de vendre la moindre part. Mais si c’est dans l’intérêt du club, pourquoi pas ? On ne veut pas quelqu’un qui vient pour deux ans et qui vend ses parts. On veut quelqu’un qui amène beaucoup de valeur », a expliqué l’homme d’affaires qatarien.

Les supporters parisiens sont donc rassurés.