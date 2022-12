PSG : Coupe du Monde 2022, le verdict final est tombé pour Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2022 à 15:50

Ce dimanche, l’entraîneur du Brésil Tite a donné les dernières nouvelles sur la santé de Neymar, attaquant du PSG, pour la suite de la Coupe du Monde 2022.

À la veille de son huitième de finale de Coupe du Monde contre la Corée du Sud, le sélectionneur du Brésil a fait une importante annonce sur la situation de Neymar. Dix jours après sa blessure à la cheville gauche subie contre la Serbie, lors du premier match de la phase de poules, le milieu de terrain offensif du Paris Saint-Germain a repris l'entraînement collectif avec ses coéquipiers de la Seleçao. Présent au stade lors de la défaite face au Cameroun (0-1), vendredi soir, Neymar a franchi une étape importante dans sa convalescence et son retour à la compétition est imminent.

Après des séances en salle depuis quelques jours, le partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé a participé à l’entraînement collectif de samedi sans aucun problème puisqu'il a même pris part à l'opposition au programme. Présent en conférence de presse ce dimanche après-midi, Tite a mis fin au suspens pour le numéro 10 du PSG, annonçant notamment sa présence dans le groupe du Brésil pour le huitième de finale de la Coupe du Monde contre la Corée du Sud, demain soir. « Si Neymar va jouer contre la Corée du Sud ? Oui », a simplement répondu le technicien brésilien dans des propos rapportés par Marca. Une sortie qui confirme ce que le principal avait lui-même quelques heures plus tôt.

PSG : Neymar annonce son retour avec le Brésil pour le Mondial

Neymar sera bel et bien présent dans le groupe de Tite pour le match de huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud ce lundi à 20 heures. Toujours de bonne humeur, le protégé de Christophe Galtier a choisi une façon bien particulière pour annoncer son retour pour la suite de la compétition qui se déroule au Qatar depuis le 20 novembre dernier : en chanson, avec le fameux refrain de James Brown : « I feel Good, i knew that i would now » (« Je me sens bien, je savais que je le serai maintenant »).

Reste maintenant à savoir si Tite voudra l’aligner dès le coup d’envoi de la rencontre.