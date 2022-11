PSG : Coupe du monde, une mauvaise nouvelle tombe pour Neymar !

Publié par Thomas G. le 29 novembre 2022 à 17:09

Blessé depuis le match face à la Serbie, l'attaquant du PSG, Neymar, est toujours incertain pour la suite de la compétition au Qatar.

Neymar est l’un des joueurs les plus attendus lors de cette Coupe du Monde au Qatar et l’attaquant du Paris Saint-Germain a repondu présent. Le numéro 10 brésilien a été l’un des grands artisans de la victoire de la Seleçao face à la Serbie jeudi dernier. La soirée de Neymar Jr aurait pu être parfaite sans cette blessure à la cheville qui l’a obligée à quitter ses partenaires à 15 minutes de la fin du match. L’ailier du PSG souffre d’une entorse, le privant de jouer hier soir face à la Suisse. Et sans leur maître à jouer, les Brésiliens ont difficilement obtenu leur qualifciation (1-0) contre la Nati. Ce succès offre toutefois un temps de récupération supplémentaire à l'ex-joueur de Santos.

Le docteur de la Seleçao, Rodrigo Lasmar a officialisé aujourd’hui le forfait de la star du PSG pour le troisième et dernier match de poule face au Cameroun. L’international auriverde restera en soins pour poursuivre son traitement, son retour étant prévu pour les 8es de finale de la compétition. Les hommes de Tite, actuellement premiers du groupe G, pourraient affronter le Portgual, l’Uruguay, la Corée du Sud ou le Ghana lors du prochain tour.

PSG : Neymar prêt à sacrifier sa saison avec le Paris SG ?

Neymar Jr se dirige vers un retour pour les 8es de finale qui se disputeront la semaine prochaine. Seulement, l’international brésilien ne devrait pas être à 100% après son entorse. Le numéro 10 est indispensable pour sa sélection et pourrait en effet aggraver sa blessure à la cheville compromettant par la suite sa saison avec le PSG.

Un coup dur pour le Paris Saint-Germain qui s’apprête à entamer un marathon après le Mondial. Cette saison Neymar Jr est l’un des hommes forts du club de la capitale avec déjà 11 buts et 9 passes décisives en 14 rencontres de Ligue 1. Les Parisiens craignent ainsi de perdre leur attaquant de 30 ans, notamment pour la double confrontation face au Bayern Munich en Ligue des Champions.