PSG Mercato : Campos reçoit une grande nouvelle pour Rafael Leao

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2022 à 20:45

Priorité de Luis Campos pour remplacer éventuellement Kylian Mbappé au PSG, Rafael Leao a pris une grande décision concernant son avenir avec l’AC Milan.

Recruté en juillet 2019 en provenance de Lille OSC contre une enveloppe de 29,5 millions d’euros, Rafael Leao a pris une tout autre dimension depuis son aventure en Serie A. Considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste, l’attaquant de 23 ans fait rêver presque tous les grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain. Dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé, Luis Campos maintiendrait le contact avec l’entourage de l’international portugais. Mais l’AC Milan, entièrement satisfait des prestations de son joyau lusitanien, n’a jamais envisagé son départ. Cependant, la situation pourrait bien évoluer au terme de l’exercice 2022-2023.

PSG Mercato : Rafael Leao veut changer d’air

Auteur de 7 buts et 9 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues cette saison, Rafael Leao continue de briller sous les couleurs des Rossoneri. Mais selon la presse espagnole, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo pourrait être en train de disputer sa dernière saison avec le club lombard. En effet, le quotidien. Madrilène AS révèle ce dimanche que Rafael Leao envisagerait sérieusement de quitter l’AC Milan lors du prochain mercato estival.

Pour confirmer son désir d’ailleurs, le natif d’Almada n’aurait toujours pas accepté l’offre de prolongation transmise par sa direction depuis des mois et se montrerait particulièrement gourmand au niveau de ses exigences salariales. Toutefois, le média espagnol précise que Leao n’aurait aucune intention de bouger durant le marché de janvier qui s’annonce. Le Paris SG et Luis Campos sont donc prévenus. Cependant, d'autres cadors du vieux continent comme le Real Madrid, Manchester United, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid seraient aussi sur le coup. De son côté, le club milanais serait prêt à se battre pour son numéro 17.

Affaire à suivre donc...