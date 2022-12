OM Mercato : Nouvelle rencontre décisive pour l’avenir de Gerson

Publié par Timothée Jean le 05 décembre 2022 à 20:37

Malgré l’intransigeance de l’ OM, Gerson tente de rejoindre Flamengo. Une rencontre entre son agent et ses dirigeants est prévue à cet effet.

18 mois après son arrivée à l’ OM en provenance de Flamengo, Gerson souhaite retourner au sein du club carioca le plus rapidement possible. Et pour cause, l’international brésilien, auteur d’une première saison encourageante à l’Olympique de Marseille sous les ordres de Jorge Sampaoli, 11 buts et 10 passes décisives en 48 matches, n’est jamais parvenu à s’entendre avec Igor Tudor. Durant la préparation estivale, des frictions ont eu lieu entre les deux hommes, et depuis les choses ne se sont pas améliorées.

OM Mercato : Le clan Gerson s'apprête à rencontrer la direction marseillaise

Relégué au rang de remplaçant cette saison, Gerson compte ainsi changer de club au plus vite. Le joueur de 25 ans et son entourage ont même entamé des négociations concrètes avec Flamengo afin de finaliser son transfert. Si les deux parties se sont déjà mises d’accord sur les bases de son futur contrat, ce deal est tout de même loin d’être conclu. En effet, l’ OM réclamerait au moins 15 millions d'euros pour acter le départ de son milieu offensif. Une somme trop élevée pour Flamengo qui espérait boucler ce deal à un prix relativement bas. Mais la direction de l' OM reste inflexible sur ce dossier.

C’est donc dans ce contexte tendu entre les deux écuries que Gerson est rentré à Marseille pour la reprise de l’entraînement. Néanmoins, le principal concerné ne désespère pas pour son transfert à Flamengo. D’après le journaliste brésilien Julio Miguel Neto, le père et agent du joueur, Marcao, va rencontrer le président de l’ OM, Pablo Longoria, et son directeur sportif, Javier Ribalta, le 10 décembre prochain. Le but de cette rencontre est de trouver un terrain d’entente pour l’avenir de Gerson, qui ne s’est pas déplacé avec le reste du groupe de l’Olympique de Marseille pour le stage de préparation en Espagne. Reste à savoir si les dirigeants marseillais se montreront réceptifs aux requêtes du milieu offensif brésilien, qui n’a plus la tête à Marseille. Pour l’heure, la direction marseillaise campe toujours sur sa position.