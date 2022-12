OL : Laurent Blanc envoie un signal positif aux jeunes après Louvain

Publié par Dylan le 04 décembre 2022 à 11:18

Après le match amical remporté dans la douleur contre OH Louvain (5-3), l'entraîneur de l'OL Laurent Blanc a tiré des premiers enseignements.

L'OL serait-il en mode « vacances » ? En tout cas, il n'a pas rassuré face à OH Louvain, club de première division belge, lors du premier match de préparation après le début de la trêve internationale. Si le club rhodanien s'est imposé 5-3 grâce à un triplé de Moussa Dembélé ainsi que des buts de Tetê et Alexandre Lacazette, la prestation défensive a été catastrophique avec trois buts encaissés par un seul homme : Mario Gonzalez.

Le technicien des Gones, Laurent Blanc, avait fait tourner pour cette première rencontre en Espagne, lieu du premier stage de préparation. Mais ce n'est pas une raison, et le champion du monde 1998 avec les Bleus l'a fait savoir après la rencontre. « On doit être plus agressifs, c’est ce que j'essaye d’inculquer aux garçons » a-t-il notamment déclaré devant la presse. Pourtant, Laurent Blanc n'a pas retenu que du négatif de ce match.

Laurent Blanc félicite les jeunes pousses de l'OL après la victoire contre Louvain

Pour tester son effectif, Laurent Blanc a utilisé deux onze différents dans chaque mi-temps de la victoire contre OH Louvain. 22 des 25 joueurs appelés par l'entraîneur de 57 ans ont pu jouer en Espagne. Certains ont dû s'adapter à des postes qu'ils ne connaissaient pas, comme le jeune milieu Mohamed El Arouch qui a joué latéral droit durant 45 minutes. Sa performance, comme celle des autres espoirs lyonnais titularisés (Sarr, Laaziri, Lega...), a finalement tapé dans l'oeil du coach des Gones.

« Les jeunes sont venus travailler avec nous, ils n’ont pas l’habitude, mais ils profitent de chaque instant et c’est bien. En deuxième période, il y a eu plus de jeunes sur le terrain, ce n’est pas forcément cette équipe alignée qui a déçu le plus » a ainsi salué Laurent Blanc après le match. De bonne augure pour les jeunes pousses de l'OL qui pourraient bénéficier de plus de temps de jeu à l'avenir. Prochain rendez-vous face à Arsenal jeudi prochain dans le cadre de la Dubaï Super Cup.