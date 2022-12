FC Barcelone Mercato : Un milieu du Barça a la cote en Serie A

Publié par Thomas G. le 07 décembre 2022 à 02:15

Très peu utilisé par Xavi lors de la première partie de saison, un milieu du FC Barcelone pourrait partir cet hiver et se relancer en Italie.

Le FC Barcelone pourrait être l’un des clubs les plus actif lors du prochain mercato hivernal. Les Blaugranas doivent vendre avant de pouvoir se renforcer pour éviter d’être sanctionné par la Liga. Dans cette optique, les dirigeants du Barça seront attentifs aux offres cet hiver. Tous les joueurs du FC Barcelone sont susceptibles de partir sauf Gavi, Pedri, Ansu Fati, Ronald Araujo et Alejandro Balde.

Certains joueurs en manque de temps de jeu pourraient quitter la Catalogne et permettre au Barça de faire des économies. C’est notamment le cas de Frank Kessié, très peu utilisé par Xavi depuis son arrivée. L’ancien milieu de l’AC Milan a également été freiné par des blessures qui ont compliqué son adaptation au Barça. Quelques mois après sa signature au FC Barcelone, Franck Kessié songerait déjà à partir pour retrouver du temps de jeu. L’international ivorien a plusieurs options, la Premier League et la Serie A sont les plus probables. À 25 ans, Frack Kessié va devoir faire un choix entre rester pour gagner sa place au Barça ou partir pour se relancer.

FC Barcelone Mercato : Naples s’intéresse à Franck Kessié

Après les deux clubs de Milan c'est le leader de Serie A qui s’intéresserait à Franck Kessié. Selon les informations de Relevo, les Napolitains souhaiteraient renforcer leur milieu de terrain en recrutant l’international ivoirien. Les dirigeants de Naples estiment que son expérience de la Serie A pourrait être utile dans leur quête d’un premier titre de champion d’Italie depuis 32 ans.

Le FC Barcelone serait ouvert à l’idée de prêter ou de vendre Franck Kessié pour éviter de payer son salaire.Une offre de 10 millions d’euros devrait suffire pour convaincre les Blaugranas de laisser l’international ivoirien partir. Les cadors italiens pourraient profiter de cette aubaine pour recruter l’un des grands artisans du dernier titre de l'AC Milan.