Real Madrid Mercato : Le Real passe à l'action pour Jude Bellingham

Publié par Thomas G. le 06 décembre 2022 à 17:30

Etincelant depuis le début de la Coupe du monde, Jude Bellingham est la priorité du Real Madrid pour le prochain mercato estival.

Le président du Real Madrid souhaiterait écrire un nouveau chapitre de la grande histoire du Real Madrid en 2023. Cette année sera la première dans le nouveau Santiago Bernabeu, fraîchement renové. À cette occasion, Florentino Pérez a l'intention de recruter plusieurs grands joueurs pour célébrer cette nouvelle ère. Un an après l’échec dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid serait prêt à tout pour recruter Jude Bellingham.

Les Merengues sont à la lutte avec le PSG et les cadors de Premier League dans ce dossier. Jude Bellingham est l’un des grands artisans du bon parcours des Three Lions à la Coupe du monde. Les performances de l’international anglais ont fait grimper sa cote en flèche. Selon les informations de Marca, le Borussia Dortmund pourrait demander 150 millions d’euros pour le natif de Birmingham. Un montant jugée trop élevé par les Merengues qui espèrent pouvoir convaincre Jude Bellingham de faire baisser le montant du transfert. Le Real Madrid souhaite recruter l’international anglais pour préparer la succession de Luka Modric. La signature de Jude Bellingham pourrait faire basculer le Real dans une nouvelle ère galactique.

Real Madrid Mercato : Le Real prépare l’arrivée de Bellingham

Un an après la signature d’Aurélien Tchouaméni pour 100 millions d’euros, les Merengues devront débourser une somme équivalente pour enrôler Jude Bellingham. Dans cette optique, les dirigeants du Real Madrid pourraient se séparer de plusieurs joueurs afin de réguler sa masse salariale. Les Madrilènes souhaiteraient vendre Eden Hazard lors du mercato hivernal, l’international belge pourrait retourner en Premier League. Le Real Madrid pourrait également vendre Nacho Fernandez, Alvaro Odriozola, Jesus Vallejo et Marco Asensio. L’ailier espagnol de 26 ans n’a toujours pas prolongé son contrat au Real et un transfert apres la Coupe du monde n’est pas à écarter. Il est pisté par le Barça et des clubs de Premier League.