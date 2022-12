Mercato OM : Une décision finale tombe pour Gerson à Marseille

Publié par Timothée Jean le 06 décembre 2022 à 20:45

S’il était proche de s’engager en faveur de Flamengo, le milieu de terrain Gerson devrait finalement poursuivre son aventure à l’ OM cet hiver.

Plus les jours passent et plus l’avenir de Gerson se précise à l’ OM. Le futur du milieu offensif semblait pourtant s’inscrit du côté du Brésil. Relégué au rang de remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais, l’international brésilien a entamé des négociations concrètes avec Flamengo afin de boucler son transfert dès cet hiver. Les deux parties se seraient déjà entendues sur les bases de son futur.

Il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec la direction de l'Olympique de Marseille dans le but de finaliser cette opération. Et c’est là que les choses se compliquent. Car les dirigeants marseillais se montrent intransigeants dans les négociations, réclamant pas moins de 15 millions d’euros avant de céder leur joueur. Ces exigences financières ont fini par refroidir les ardeurs du club brésilien.

OM Mercato : Marseille rompt les négociations avec Flamengo pour Gerson

Comme l’explique le journaliste Alexis Bernard, les négociations entre l’ OM et Flamengo sont désormais à l'arrêt. Malgré les différentes offres formulées par les Mengaos, les Marseillais maintiennent leur position inchangée. Une posture très ferme, suffisante pour contrarier le club brésilien, qui semble à présent se tourner vers d’autres pistes offensives. Les Brésiliens vont-ils définitivement abandonner ce dossier ?

En tout cas, de son côté, l’ OM ne compte pas céder Gerson pour moins de 15 millions d’euros. Le natif de Belford Roxo respecte pour le moment la décision de son club et semble revenir à de meilleurs sentiments. Actuellement à Marseille, le joueur de 25 ans et son entourage devraient rencontrer la direction de l’Olympique de Marseille afin d’être fixé sur son sort. La perspective de le voir terminer la saison sous le maillot phocéen prend donc de l’ampleur, même si d’autres prétendants s’activent en coulisse pour le recruter. Le FC Séville serait toujours sur ses traces.