PSG Mercato : Rafael Leao lâche un indice clair à Luis Campos

Publié par JEAN-LUC D le 06 décembre 2022 à 18:15

Lié à l'AC Milan jusqu’en juin 2024, Rafael Leao est la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé. L’attaquant de 23 ans a livré un indice sur son avenir.

Déjà dans les plans du Paris Saint-Germain et de Chelsea l’été dernier, Rafael Leao se retrouve aujourd’hui associé au Real Madrid, Manchester City et Manchester United. Du beau monde qui a fait croire à la presse italienne que le silence observé dans les négociations entre les dirigeants milanais et le clan Rafael Leao était la preuve que le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo veut changer d’air lors du prochain mercato estival. D’ailleurs, un transfert pourrait être négocié contre une somme comprise entre 85 et 100 millions d’euros. Mais le club lombard n’a pas jeté les armes et espère bien réussir à convaincre son joyau portugais de 23 ans.

« Il y a deux choses qui sont sûres. Il est bien avec nous et la direction et Rafa se parlent. Nous attendons avec impatience de bonnes nouvelles. Il est heureux avec Milan et je veux qu’il reste », a expliqué Stefano Pioli dans une interview accordée à Sky Sports. Et aux dernières nouvelles, il semble que les Rossoneri soient tout proches de réussir leur coup.

PSG Mercato : Rafael Leao vers une prolongation à Milan

Recruté en août 2019 contre un chèque de 29,5 millions d’euros, Rafael Leao pourrait poursuivre son aventure avec les Rossoneri. Actuellement au Qatar avec le Portugal pour disputer les 8es de finale de Coupe du monde, l’ancien attaquant de Lille a publié un message sur les réseaux sociaux qui laisse à entendre qu’il a fait le choix de prolonger son bail après le Mondial.

En effet, le natif d’Almada a partagé sur Twitter une compilation de ses buts publiée par l'AC Milan avec le message : « Plus à venir. » Les Rossoneri voulaient d’ailleurs y parvenir avant le début de la Coupe du monde, comme l’avait confié Paolo Maldini. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain et Luis Campos.