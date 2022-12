OM Mercato : Marseille déniche un piston gauche au Brésil

Publié par Timothée Jean le 07 décembre 2022 à 10:17

À la recherche d’un nouveau latéral gauche pour concurrencer Nuno Tavares, l’ OM a jeté son dévolu sur un défenseur évoluant au Brésil.

L’Olympique de Marseille sera sans doute l’un des grands acteurs de ce mercato hivernal. Après avoir bouclé la signature de 12 recrues cet été, l’ OM souhaite s’attacher les services de nouveaux joueurs cet hiver afin de gérer correctement la suite de la saison. Des renforts de taille sont attendus dans plusieurs secteurs de jeu, à commencer par l’attaque. Les recruteurs marseillais souhaitent en effet faire venir au moins un milieu offensif dans le but de compenser la longue absence sur blessure d’Amine Harit et, par la même occasion, anticiper le probable départ de Gerson.

L’international brésilien ferait le forcing pour rejoindre Flamengo. Malgré sa ferme volonté de retourner au Brésil, les négociations entre les deux écuries seraient à l’arrêt en raison des exigences financières de l’ OM. Toutefois, la direction marseillaise pourrait profiter de cette situation pour boucler une autre affaire chez le club carioca. Comme l’indique le journaliste brésilien Julio Miguel Neto, l’Olympique de Marseille serait à présent très intéressé par le profil d’Ayrton Lucas.

OM Mercato : Pablo Longoria fonce sur Ayrton Lucas

Le latéral gauche brésilien évolue actuellement à Flamengo où il est prêté par le Spartak Moscou jusqu'à la fin de l'année. Auteur de belles prestations au sein du club carioca avec un bilan de 2 buts et 6 passes décisives en 31 rencontres, le défenseur de 25 ans s’apprête donc à retourner en Russie dès cet hiver. Flairant la bonne affaire, l’ OM serait rapidement positionné pour tenter de l’attirer dans ses filets.

Ayrton Lucas serait ainsi une cible crédible pour concurrencer ou remplacer Nuno Tavares à l’ OM. En feu depuis son arrivée en prêt en provenance d'Arsenal, l’international portugais a été moins en vue lors des dernières rencontres de l’Olympique de Marseille. Moins tranchant et maladroit dans la conservation du ballon, Nuno Tavares reste sans aucune doublure à son poste. Une situation que les Phocéens comptent rectifier dès cet hiver. Reste à savoir si les dirigeants marseillais parviendront à mettre la main sur son potentiel remplaçant. En tout cas, du côté de Spartak Moscou, on ne ferme pas la porte à un départ d’Ayrton Lucas. Toujours selon la source, le club russe attendrait un montant compris entre 8 et 9 millions d’euros pour céder définitivement son joueur. Un montant trop élevé pour Flamengo, mais qui pourrait faire les affaires de l’ OM. Les dirigeants s’activeraient déjà en coulisse pour rafler la mise dans ce dossier.