OM Mercato : Gerson, un scénario se dessine en faveur de Flamengo

Publié par Timothée Jean le 07 décembre 2022 à 12:17

Malgré l’intransigeance de la direction de l’ OM, Flamengo ne lâche pas Gerson. Le club brésilien a un plan bien précis pour finaliser son transfert.

Rien ne va plus entre Gerson et l’ OM. Très utilisé la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’international brésilien a été relégué sur le banc de touche depuis l’arrivée d’Igor Tudor. L’entraîneur croate n’est pas fan du milieu offensif de 25 ans, préférant miser sur d’autres profils pour animer son secteur offensif. Cette relégation brutale sur le banc de touche est devenue insupportable pour le principal concerné qui souhaite changer d’air dès cet hiver. Et il pourrait finalement voir son souhait s’accomplir.

OM Mercato : Marseille contraint de céder Gerson à prix réduit

Ayant obtenu l’aval des dirigeants de l'Olympique de Marseille, Gerson avait séché le déplacement à Monaco (3-2) pour rentrer au Brésil dans l’option de finaliser son transfert à Flamengo. L’affaire semblait même en très bonne voie entre les différentes parties. Sauf que l’accord tant attendu n’a pas été conclu en raison des divergences économiques entre les deux écuries. Tandis que l’ OM réclamerait 20 millions d’euros pour son transfert, Flamengo ne proposerait que 12 millions d’euros pour récupérer son ancien joueur. Et les dirigeants brésiliens n’ont pas l’intention de revoir leur position à la hausse.

Par conséquent, le deal a finalement échoué, et Gerson est rentré à Marseille contre son gré. Il a d’ailleurs écopé d’une lourde amende pour avoir séché la reprise de l’entraînement collectif et n’a pas été retenu pour le stage de préparation en Espagne. Cette double sanction est cependant loin de freiner la détermination de l’ancien joueur de l’AS Rome, qui souhaite ardemment retourner au Brésil, quitte à forcer la main à ses dirigeants. Selon les informations du média Le Phocéen, c’est même sur cette « stratégie d’enlisement » que misent les dirigeants de Flamengo pour finaliser son transfert.

La source explique que les dirigeants du club carioca connaissent déjà les envies de départ très tenaces de Gerson, qui n’est plus le bienvenu à l’ OM. Les Phocéens, qui souhaitent se séparer de lui afin de renflouer les caisses du club cet hiver, savent aussi qu’il sera très difficile de récupérer les 20 millions d’euros investis pour son transfert. La preuve, jusqu’ici, aucun prétendant n’a proposé un tel montant pour le recruter. Confronté à des impératifs économiques, l’Olympique de Marseille pourrait donc être contraint de lâcher du lest pour le transfert de Gerson. Flamengo n’attendrait plus que ça pour récupérer son ancien meneur de jeu. Reste à savoir si cette « stratégie d’enlisement » fera craquer la direction de l’ OM. Pour le moment, le club brésilien veut croire à un dénouement heureux pour la signature du natif de Belford Roxo.