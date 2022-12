Mercato OM : L’Atalanta fixe un nouveau prix pour Malinovskyi

Publié par Timothée Jean le 07 décembre 2022 à 16:17

Cible de longue date de l’ OM, Ruslan Malinovskyi s’apprête à quitter l’Atalanta Bergame dès cet hiver. Le club italien a fixé le prix de son transfert.

Durant le dernier mercato estival, l’ OM a multiplié les offensives pour s’attacher les services du milieu de terrain de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi. L’idée d’inclure Cengiz Ünder dans la transaction était même envisagée. Mais ce deal n’avait pas abouti en raison des exigences élevées du club italien. Désireux de relever un nouveau défi sous d’autres cieux, l’international ukrainien avait finalement été retenu par sa direction.

Toutefois, cette tentative manquée n’a pas pour autant refroidi les ardeurs des Marseillais. Ces derniers insistent toujours pour s’attacher les services de Ruslan Malinovskyi. Ils envisageraient d’ailleurs de lancer une nouvelle offensive pour sa signature dès cet hiver. Et ce retour de flamme a cette fois-ci plus de chance d’aboutir. Et pour cause, l’Atalanta Bergame semble à présent prêt à céder son joueur dès l’ouverture du prochain mercato hivernal.

Mercato OM : C'est 9 millions d'euros pour Ruslan Malinovskyi

Il faut dire que la DEA se retrouve dans une situation délicate avec le joueur de 29 ans. Jusqu’ici, le milieu de terrain refuse de prolonger son contrat expirant en juin 2022. Ses dirigeants voudraient le vendre dès cet hiver afin d’éviter qu’il parte gratuitement à l’issue de la saison. Et si un montant de 18 millions euros était réclamé pour son transfert, les dirigeants italiens auraient finalement revu leur exigence à la baisse. Selon les informations du journaliste Fabio Gennari, l'Atalanta Bergame n’attendrait plus qu’un chèque avoisinant les 9 millions d’euros (hors bonus) pour céder son joueur.

Reste à savoir si l’ OM sera prêt à aligner un tel montant pour un joueur dont le bail expire dans six mois. Pour l’heure, la direction de l’Olympique de Marseille a fait de Ruslan Malinovskyi l’une de ses cibles prioritaires pour compenser la longue absence d'Amine Harit. Mais en cas d’échec, les dirigeants marseillais devraient rapidement se tourner vers des cibles plus accessibles. D’autres prétendants seraient aussi sur les traces de l’ancien joueur du Chakhtar Donetsk.