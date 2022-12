OM Mercato : Un prétendant inattendu accélère pour Gerson

Publié par Timothée Jean le 07 décembre 2022 à 20:17

Désireux de quitter l’ OM lors du prochain mercato hivernal, le milieu de terrain Gerson pourrait finalement choisir une destination inattendue.

Le président Pablo Longoria l’a récemment reconnu, le mercato hivernal peut provoquer quelques dommages collatéraux au sein d'un effectif. Et encore plus du côté de l’Olympique de Marseille, dont les ressources économiques limitées l’obligent à céder quelques éléments lors de cette fenêtre des transferts. C’est dans cette perspective que Luis Suarez a été prêté à Almeria avec une option d’achat estimée à environ 8 millions d’euros. Et ce n’est pas terminé, puisqu’un autre joueur de l’ OM risque lui aussi de s’envoler vers d’autres cieux. Il est question de Gerson.

Relégué au rang de remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille, l’international brésilien a pris une grande décision concernant la suite de sa carrière. Le milieu offensif de 25 ans, par le biais de son agent et père, Marcao, a fait savoir qu’il n’en pouvait plus d’évoluer sous les ordres du technicien croate. Il souhaite rejoindre un club où il serait un élément majeur. Alerté par ses envies de départ, Flamengo a rapidement entamé les négociations avec l’ OM afin de récupérer son ancien joueur.

OM Mercato : West Ham se renseigne sur Gerson

Sauf que les exigences financières de l’Olympique de Marseille, qui attendrait un chèque de 15 millions d'euros avant de céder son joueur, auraient finalement refroidi les dirigeants brésiliens. Une situation qui pourrait bien profiter à un prétendant pour le moins inattendu. Alors que le FC Séville s’intéresse toujours au profil de Gerson, West Ham serait passé à la vitesse supérieure dans ce dossier. Le Phocéen révèle en effet que le club britannique, qui pourrait bien perdre un ou deux éléments offensifs cet hiver, a identifié Gerson comme une cible préférentielle pour son mercato.

Le profil de l’ancien joueur de l’AS Rome correspondrait tout à fait au type de joueur recherché par les Hammers, qui nourrissent de grandes ambitions sur le marché des transferts. Selon la source, la direction de West Ham a récemment pris des renseignements concernant le milieu offensif de l’ OM, notamment sur sa disponibilité et sur son prix. Désireux de quitter l’ OM au plus vite, Gerson pourrait donc se laisser séduire par la perspective de retrouver du temps de jeu en Premier League. Les négociations entre les différentes parties devraient débuter le plus rapidement possible. Reste à savoir si les Hammers paieront la somme nécessaire pour s’offrir les services du Brésilien. Quoi qu’il en soit, Flamengo se retrouve menacé sur cette piste offensive.