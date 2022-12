OM Mercato : Grosse offensive annoncée pour un buteur tricolore

Publié par Ange A. le 08 décembre 2022 à 08:17

En quête d’un nouvel attaquant, l’ OM s’intéresse à un international tricolore. Un cador anglais pourrait déjouer les plans de Marseille.

Avec le départ annoncé de Luis Suarez et la récente blessure d’Amine Harit, l’Olympique de Marseille devra recruter cet hiver. L’attaquant colombien ne donne plus satisfaction à Igor Tudor. Arrivé cet été en provenance de Grenade, l’avant-centre de 25 ans devrait faire l’objet d’un prêt avec option d’achat à Almeria. Un montant de 8 millions d’euros est notamment évoqué. S’agissant du milieu offensif marocain, une grave blessure au genou le prive de la Coupe du monde. La saison est d’ailleurs déjà terminée pour le Lion de l’Atlas. En quête d’un renfort offensif, la direction de Marseille lorgne du côté de la Bundesliga. En fin de contrat au Borussia Mönchengladbach et peu enclin à prolonger son bail, l’attaquant tricolore (7 sélections) est convoité par l’ OM. Seulement, le club phocéen pourrait se voir doubler par la concurrence dans ce dossier.

OM Mercato : Un club anglais en pole pour Marcus Thuram ?

En fin de contrat en Allemagne, Marcus Thuram réalise un bel exercice avec Mönchengladbach. L’ancien Guingampais en est à 13 réalisations et 5 passes décisives en 17 apparitions avec son club. Raison pour laquelle il suscite l’intérêt de Marseille et d’autres clubs européens. Outre l’ OM, le Bayern Munich, l’Inter Milan et Aston Villa convoitent l’attaquant tricolore, auteur d’une passe décisive à la Coupe du monde. Selon les informations de Fichajes, un autre prétendant anglais pourrait déjouer les plans des Olympiens.

Le portail espagnol croit savoir que Tottenham pourrait faire une entrée fracassante dans ce dossier. Les Spurs voudraient clore au plus vite ce feuilleton. Le club nord-londonien souhaiterait ainsi passer à l’offensive en janvier pour boucler le transfert de Thuram. Aucun montant n’a toutefois été avancé concernant la future offre des Spurs pour le buteur coté à 30 millions d’euros sur Transfermarkt.