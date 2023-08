Le Stade Brestois a annoncé l'arrivée d'une nouvelle recrue. Une belle récompense pour celui qui occupe maintenant le poste d'arrière droit.

Mercato Stade Brestois : Adrien Lebeau valide son essai

Le Stade Brestois continue son stage de pré-saison avant de retrouver les terrains de Ligue 1 dans les prochaines semaines. Après s'être imposé à Guingamp, les Bretons iront défier Cagliari. Une rencontre qui se fera avec Adrien Lebeau dans le groupe puisqu'il rejoint officiellement les le SB29.

Mis à l'essai par le SB29 depuis plusieurs jours, le joueur s'est distingué lors des rencontres de préparation face à Avranches, Guingamp et Rennes. Des performances qui ont convaincu Éric Roy de le recruter pour une saison comme le confirme le club sur son site officiel. "Le Stade Brestois a trouvé un accord avec Adrien Lebeau (24 ans), libre depuis son départ du SV Waldhof Mannheim en fin de saison dernière. Le natif de Metz, milieu de terrain offensif de formation, s'est engagé avec les ty-zefs pour une saison (+ 1 en option)".

De son côté, le Français s'est dit "très heureux de rejoindre le Stade Brestois, un club sain où il y a vraiment tout pour réussir" en affichant ses ambitions avec l'équipe entraînée par Éric Roy "L'objectif maintenant pour moi, c'est de travailler et d'obtenir le plus de temps de jeu. Je viens ici pour m'affirmer et montrer ce que je sais faire !"

Un changement de poste bénéfique

Si Adrien Lebeau est un milieu de terrain de formation, son entraîneur ne voit pas la chose de la même manière. Depuis qu'il a rejoint le groupe, il occupe le poste de latéral droit dans l'équipe. Un poste pas vraiment habituel pour le nouveau défenseur qui sert de doublure à Kenny Lala qu'il a côtoyé au centre de formation de Strasbourg.

De son côté Süleyman Cebeci lui aussi mis à l'essai n'a pas été retenu et ne prolongera pas l'aventure dans le Finistère tout comme Jere Uronen parti en MLS.