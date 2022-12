PSG Mercato : L’entourage de Messi révèle le nom de son prochain club

Publié par JEAN-LUC D le 08 décembre 2022 à 17:21

Alors que Lionel Messi attend le quart de finale de Coupe du monde avec l’Argentine, un proche de l’attaquant du PSG a livré une confidence sur son avenir.

Vendredi, l’Argentine va croiser le fer avec les Pays-Bas, au Qatar, en quart de finale de la Coupe du monde 2022. À la veille de ce choc, un membre de l’entourage de Lionel Messi a évoqué son avenir. À 35 ans et rayonnant sous les couleurs du Paris Saint-Germain et de l’Albicéleste, l’ancien meneur de jeu du FC Barcelone ne devrait pas faire son come-back en Liga ou traverser l’Europe pour rejoindre l’Inter Miami, dans le championnat américain.

En effet, profitant d’une interview accordée au quotidien international d'information gratuit Metro, Guillem Balague, le biographe du septuple Ballon d’Or, assure que Messi va poursuivre l’aventure en Ligue 1 avec le Paris SG. « Il n'ira pas à l'Inter de Miami, pas encore, ça n'a pas de sens. Il est proche de rester plus longtemps à Paris », a déclaré le journaliste espagnol. En fin de contrat le 30 juin prochain, la Pulga pourrait continuer à faire briller le championnat de France la saison prochaine. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a récemment confirmé des négociations avec le clan Messi pour un renouvellement.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi va accélérer pour Messi après le Mondial

Samedi, dans les colonnes du quotidien L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur l'avenir de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Sans doute dans une volonté de ne pas délivrer le moindre indice, alors que les deux joueurs sont concentrés sur la Coupe du monde avec leur sélection respective, le président du club de la capitale a préféré botter en touche, annonçant des négociations avec la compétition au Qatar. « Cette année, c’est la Coupe du monde. J’espère que Messi et Mbappé seront les plus forts de la Coupe du monde. Après, on parlera », a confié l’homme d’affaires qatari. Selon plusieurs sources concordantes, le PSG proposerait à Lionel Messi de signer un nouveau bail de deux ans, soit jusqu’en juin 2025.