Mercato OM : La nouvelle annonce de Flamengo pour Gerson

Publié par Timothée Jean le 08 décembre 2022 à 18:51

Proche de rejoindre Flamengo, Gerson est finalement revenu à l’ OM, faute d’accord entre les deux écuries. Le club brésilien est revenu sur ce dossier.

C’est un dossier qui anime l’actualité de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Début novembre déjà, Gerson avait fait ses adieux à ses coéquipiers avant de s’envoler pour le Brésil après six mois difficiles sous les ordres d’Igor Tudor à l’ OM. De retour au bercail, l’international brésilien était à deux doigts de s’engager en faveur de Flamengo. La transaction entre les différentes parties semblait en très bonne voie, mais c’était sans compter sur les exigences financières de l’ OM.

OM Mercato : Flamengo calme le jeu pour Gerson

En effet, le club phocéen attendrait pas moins de 15 millions d’euros avant d’acter le transfert de son milieu offensif. Un montant jugé trop important pour le club carioca, qui n’a pas l’intention de se ruiner pour récupérer son ancien meneur de jeu. Résultat : le deal a finalement échoué et Gerson est rentré dans la cité phocéenne contre son gré. Et si la direction de Flamengo avait vivement critiqué l’attitude des dirigeants marseillais dans ce dossier, elle tente désormais de calmer le jeu.

Le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, assure que le club carioca respectait les exigences marseillaises. « Nous avons une situation très difficile avec Gerson. Malgré le désir du joueur, de l'agent et de Flamengo, il y a un processus à respecter. Nous respectons beaucoup l'OM, qui était notre partenaire quand nous avons vendu le joueur », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Globo. Malgré la fermeté de l’Olympique de Marseille, Flamengo n’a pas autant renoncé à l’idée de récupérer son ancien joueur dès cet hiver. Le club brésilien reste patient et compte sur la volonté de Gerson afin de décanter la situation. « Soyons patients et nous verrons si nous pourrons trouver une manière de réaliser ce transfert », a-t-il ajouté. Reste à savoir si la direction de l’ OM lâchera du lest pour le transfert de Gerson. Tout reste possible dans ce dossier.