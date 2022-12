Real Madrid Mercato : Le Real prépare une révolution en janvier

Publié par Thomas G. le 10 décembre 2022 à 01:02

Conscient de la nécessité de réduire l'effectif avant le mercato estival, le Real Madrid souhaiterait se séparer de plusieurs joueurs cet hiver.

Le plan du Real Madrid est en marche. Cette semaine, les Merengues ont finalisé l’accord avec Palmeiras pour la venue d’Endrick. Le prodige brésilien devrait signer avec le Real contre un chèque de 72 millions d’euros. Le buteur de 16 ans devrait débarquer dans la capitale espagnole en 2024 lors de son passage à l’âge adulte. Dans le même temps, les Madrilènes sont toujours en course pour recruter l’international anglais Jude Bellingham.

Les dirigeants du Real souhaiteraient restructurer leur effectif avant le mercato estival pour préparer l’arrivée de joueurs de renom. Selon les informations de Marca, les Merengues auraient demandé à Mariano, Alvaro Odriozola et Eden Hazard d’écouter les offres pour faciliter un départ cet hiver. Carlo Ancelotti ne compte plus sur ses trois joueurs qui ont toujours la cote sur le marché des transferts.

Le défenseur espagnol de 26 ans pourrait se relancer en Italie, l’AS Rome de José Mourinho est intéressé par son profil. Mariano est suivi par des clubs de Liga et de Premier League, l’ancien attaquant de l’OL pourrait être libéré de son contrat cet hiver. Enfin, Eden Hazard pourrait retourner en Angleterre, Aston Villa et Newcastle seraient ravis de l’accueillir. L’international belge n’aura jamais réussi à s’imposer au Real, gêné par de nombreuses blessures et une forte concurrence.

Real Madrid Mercato : Une vague de départs à prévoir au Real ?

Le Real Madrid pourrait être l’un des clubs les plus actifs durant le mercato hivernal, dans le sens des départs. Jesus Vallejo, Marco Asensio et Nacho Fernandez sont également sur la sellette. Les trois joueurs espagnols n’ont pas encore prolongé leurs contrats au Real Madrid et un départ cet hiver est envisageable. Les Merengues vont devoir trancher sur leurs avenirs dans les prochaines semaines. À l’instar d’Eden Hazard, Alvaro Odriozola et Mariano pourraient être sacrifiés afin de préparer le nouveau projet galactique du Real Madrid.